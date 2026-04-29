Terme di Popoli, il primo maggio giornata speciale

Una giornata di apertura speciale per le Terme di Popoli, centro termale e riabilitativo all’avanguardia. Per la giornata del primo maggio, infatti, prevista l’attività la mattina per tutti i servizi (dalle 8 alle 12). L’area benessere è aperta tutto il giorno, quindi anche il pomeriggio, ma è necessaria la prenotazione (Tel. 085987781).

Terme Inn Popoli è centro termale e riabilitativo all’avanguardia, accreditato e convenzionato con il Servizio sanitario nazionale. La sua forza è nell’acqua Decontra che ha benefici curativi e riabilitativi individuati già dai tempi che precedono l'istituzione delle terme che ne sfruttano, ancora oggi, i naturali benefici. Fra le ultime proposte, anche la realizzazione di una crema che sfrutta appunto l’acqua Decontra. La crema è sviluppata nei laboratori di ricerca della stessa struttura, così da proporre un nuovo un nuovo “prodotto tipico” regionale, realizzabile solo in quest’area.

Una struttura d’eccezione e punto di riferimento per il territorio, quindi, aperta tutto l’anno per il centro benessere e la parte riabilitativa, con un ventaglio di scelta fra i principali percorsi. Con, inoltre, l'opportunità di convenzione con il Servizio sanitario nazionale.



“Chi si rivolge alle Terme di Popoli per i principali percorsi riabilitativi - spiegano dalla struttura - è seguito dall’équipe riabilitativa e da quella di medicina termale del centro che, insieme, hanno messo a punto protocolli di vera riabilitazione termale. I nostri specialisti redigono sempre un progetto riabilitativo individuale e, in coordinazione con il personale tecnico di reparto, seguono di persona l’evoluzione del programma riabilitativo concordato”.



I cicli integrati di riabilitazione termale, prevedono cicli di riabilitazione in acqua, motoria, segmentale o localizzata, di terapia fisica, massoterapia. Per le cure riabilitative e le terapie fisiche, si va dal massaggio subacqueo alla chinesiterapia, passando per laserterapia, ginnastica posturale, per citare solo alcune delle proposte a disposizione nel centro di Popoli.



”È possibile accedere alle cure riabilitative con impegnativa rossa dello specialista o del medico curante, nonché in forma privata" aggiungono dalla Terme di Popoli.



www.termeinnpopoli.it

