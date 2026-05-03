Superati gli 8mila passeggeri giornalieri della filovia V1 “La Verde”

“Sono enormemente soddisfatto e felice che la filovia V1 “La Verde” abbia superato quota 8.000 passeggeri giornalieri. Si tratta di un risultato straordinario che testimonia in modo concreto il grande apprezzamento dei cittadini per questa nuova tipologia di trasporto pubblico a zero impatto ambientale, capace di collegare in maniera efficiente Pescara e Montesilvano. Ci abbiamo creduto da sempre e abbiamo il rimpianto che se non fossero stati frapposti tanti ostacoli a questo progetto, dalla sua nascita, dai primi anni '90 ai giorni nostri, avremmo potuto anticipare di diversi anni gli effetti positivi che stiamo riscontrando sul nostro territorio dal suo funzionamento. Un riscontro positivo che riguarda anche l’estensione delle corse notturne nei fine settimana, anch’esse particolarmente apprezzate e sempre più utilizzate, a dimostrazione di un servizio che risponde in maniera concreta alle esigenze reali delle persone”. Questa la dichiarazione del sindaco Carlo Masci.

“Alle contestazioni di una piccolissima minoranza rumorosa che avrebbe voluto fermare un’opera così strategica, come sempre succede di fronte a un cambiamento, hanno risposto i numeri veramente eclatanti: oltre 8.000 persone ogni giorno scelgono questo servizio. È la dimostrazione che l’interesse collettivo prevale sempre su quello privato e che il progresso può essere rallentato, ma mai fermato. Prima o poi si impone. Ora andiamo avanti con determinazione, forti del consenso e della fiducia dei cittadini, con l’obiettivo di raggiungere presto quota 10.000 passeggeri giornalieri. Parallelamente, stiamo lavorando per prolungare il percorso della V1 fino alla rotatoria di via Vittoria Colonna, rendendo il servizio ancora più capillare ed efficace per tutta la comunità, raggiungendo il Comune, la Provincia, la Regione, la Prefettura, la Questura, la Camera di Commercio, gli uffici finanziari, le scuole e i musei. Complimenti alla Tua per averci creduto e per aver raggiunto un traguardo non facile, insieme a noi, alla Regione Abruzzo e a tutti i pescaresi”, conclude Masci.