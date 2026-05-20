A Pescara l’evento “Più Forti Insieme contro Bullismo e Cyberbullismo”: studenti, esperti e istituzioni a confronto

Una giornata dedicata alla sensibilizzazione, al dialogo e alla prevenzione per contrastare i fenomeni del bullismo e del cyberbullismo tra i giovani. Si terrà lunedì 25 maggio 2026, alle ore 9:00, presso il Teatro G. Cordova di Pescara, l’evento “Più Forti Insieme contro Bullismo e Cyberbullismo”.



L’iniziativa coinvolgerà gli studenti degli Istituti Comprensivi 3 e 5 della città di Pescara e vedrà la partecipazione di professionisti, istituzioni e forze dell’ordine, con l’obiettivo di promuovere una maggiore consapevolezza sui temi del rispetto, della sicurezza e dell’uso responsabile dei social network.

Tra i promotori dell’evento la Protezione Civile VAL PESCARA, realtà da anni impegnata sul territorio non solo nelle attività di emergenza e soccorso, ma anche in progetti sociali, educativi e di prevenzione rivolti alla comunità e alle nuove generazioni.

Ad aprire i lavori saranno i saluti istituzionali dell’Avv. Valeria Toppetti, consigliere comunale e presidente dell’associazione Orizzonti di Libertà APS, della dirigente scolastica Prof.ssa Elena Marullo e del presidente della VAL PESCARA Protezione Civile odv Antonio Romano.

Seguiranno gli interventi del Dott. Modesto Lanci, medico, scrittore ed esperto nel contrasto al bullismo e alle dinamiche di violenza giovanile, della Dott.ssa Monica Leonzi, psicologa e psicoterapeuta, e di un rappresentante dell’Arma dei Carabinieri della provincia di Pescara.

Nel corso della mattinata saranno affrontati temi legati alla prevenzione del disagio giovanile, al fenomeno del cyberbullismo, ai rischi della rete e all’importanza della collaborazione tra scuola, famiglia, istituzioni e associazioni del territorio.

L'evento è aperto alla cittadinanza