La raccolta dei rifiuti porta a porta scatta anche nell'area centrale

Niente piÃ¹ cassonetti dei rifiuti in strada, a partire da domani e progressivamente fino al 4 giugno, nel centro di Pescara dove prenderÃ il via il sistema di raccolta differenziata, con modalitÃ diverse a seconda delle zone. Questâ€™area infatti, Ã¨ stata suddivisa da Ambiente SpA in tre aree, da quella piÃ¹ esterna a quella piÃ¹ interna: la prima ad essere coinvolta, domani (25 maggio), sarÃ quella piÃ¹ esterna, con il ritiro dei cassonetti stradali, per poi proseguire nelle aree piÃ¹ interne (il 28 maggio e il 4 giugno). Il calendario di conferimento, usando mastelli e buste da lasciare in prossimitÃ dei portoni, Ã¨ quello fornito da Ambiente.

L'area esterna, in cui scatterÃ il porta a porta domani, comprende due sezioni: la prima Ã¨ compresa nel poligono delimitato da Viale Leopoldo Muzii, Lungomare G. Matteotti, Via Edmondo De Amicis (esclusa), Via Silvio Pellico; la seconda sezione Ã¨ delimitata dal poligono costituito da Via Trilussa, Via Ravenna, Corso Vittorio Emanuele II, Via Trieste (esclusa) e Lungomare G. Matteotti. Il 28 maggio sarÃ la volta della cosiddetta Area Centrale (AC nella cartina allegata) e infine sarÃ interessata l'Area Pedonale Centrale (APC nella cartina allegata).

Nellâ€™Area Centrale, oltre alle campane informatizzate del vetro, saranno presenti anche quelle dell'organico mentre il resto delle frazioni sarÃ raccolto con i sacchetti. Nell'Area Pedonale Centrale, dove sono concentrate molte attivitÃ commerciali, Ã¨ stata prevista l'introduzione di sei isole informatizzate attrezzate dove si potranno conferire il secco residuo, la carta e il cartone, la plastica e le lattine, il vetro e l'organico tutti i giorni della settimana. Inoltre, sempre all'interno di APC, saranno utilizzabili le tre batterie di campane interrate giÃ predisposte in Piazza Sacro Cuore, al cui interno si potranno conferire tutti i tipi di rifiuti.

A giugno Ã¨ prevista l'attivazione dell'eco-piazzola che Ambiente sta facendo realizzare in via Bologna, dove i cittadini residenti nell'area interessata potranno conferire tutti i rifiuti utilizzando la tessera ECO-CARD AMBIENTE. I kit di Ambiente per raccogliere i rifiuti, giÃ consegnati ai cittadini, sono disponibili nella sede della societÃ in via Raiale 187, dal lunedÃ¬ al venerdÃ¬, dalle 8:30 alle 13:30 e il martedÃ¬ e giovedÃ¬ anche il pomeriggio dalle 15 alle 18. Le informazioni relative al servizio saranno disponibili da lunedÃ¬ sullâ€™app Junker e su www.ambientespa.net.

L'assessore comunale Claudio Croce invita i cittadini "a collaborare, seguendo tutte le indicazioni fornite da Ambiente per una corretta differenziazione, perchÃ© oltre ad aumentare il riciclo, la societÃ ridurrÃ i costi di smaltimento il che potrebbero incidere sulla riduzione della Tari, una volta a regime. L'avvio della nuova differenziata in centro conclude un progetto avviato sette anni fa con l'obiettivo di rendere la cittÃ piÃ¹ pulita eliminando i cassonetti, con la raccolta dei rifiuti lasciati vicino al portone durante la notte. Le isole ecologiche saranno esteticamente migliori dei cassonetti (accessibili con la tessera ECO-CARD AMBIENTE), cosÃ¬ come le campane per l'organico. Il ruolo attivo e coscienzioso dei cittadini Ã¨ fondamentale per la perfetta riuscita e, a parte alcuni casi, la maggior parte si attiene alle indicazioni di Ambiente, dimostrando di aver compreso perfettamente tutto il meccanismo e la sua importanza".