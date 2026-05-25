Pescara, grande partecipazione al convegno contro bullismo e cyberbullismo

Si è svolto questa mattina, presso il Teatro G. Cordova di Pescara, il convegno “Più Forti Insieme contro Bullismo e Cyberbullismo”, iniziativa dedicata alla sensibilizzazione dei giovani su un fenomeno sempre più attuale e delicato.

L’evento ha visto la partecipazione degli studenti degli Istituti Comprensivi 3 e 5 della città di Pescara, coinvolti in un momento di confronto e riflessione insieme a professionisti, istituzioni e associazioni del territorio.

Tra gli ospiti principali il dott. Modesto Lanci, medico, scrittore ed esperto nel contrasto al bullismo e alle dinamiche di violenza, che ha dialogato con la dott.ssa Monica Leonzi, psicologa e psicoterapeuta. Presente anche un rappresentante dell’Arma dei Carabinieri della provincia di Pescara, che ha sottolineato l’importanza della prevenzione e della collaborazione tra scuola, famiglie e istituzioni.

A portare i saluti istituzionali sono stati l’Avv. Valeria Toppetti, consigliere comunale e presidente dell’associazione Orizzonti di Libertà APS, la dirigente scolastica Prof.ssa Elena Marullo e Antonio Romano, presidente della Protezione Civile VAL PESCARA odv.

Proprio la Protezione Civile VAL PESCARA odv ha ribadito il proprio impegno nelle attività rivolte ai giovani e alla comunità, evidenziando come la prevenzione non riguardi soltanto le emergenze ambientali, ma anche i fenomeni sociali che colpiscono il benessere delle nuove generazioni.

L’incontro, aperto alla cittadinanza, ha riscosso grande attenzione e partecipazione, confermando quanto sia necessario continuare a promuovere cultura del rispetto, inclusione e consapevolezza, soprattutto tra i più giovani.

Il messaggio finale emerso dal convegno è stato chiaro: solo attraverso il dialogo, l’ascolto e il lavoro di rete tra scuola, famiglie, associazioni e istituzioni è possibile contrastare efficacemente bullismo e cyberbullismo.