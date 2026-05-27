“Dafne” di Silvia Di Lorenzo chiude il Maggio dei Libri

"Colazionando con l'autore": libri, caffè e chiacchiere con I Borghi Della Riviera Dannunziana presso il Ritrovo Del Parrozzo in via Pepe 41 a Pescara.

Domenca sarà l’ultimo di un ciclo di incontri del mese di maggio pensato per chi ama iniziare la giornata con una buona colazione e una buona lettura.

L'evento è stato incluso dall'amministrazione comunale di Pescara per "Il Maggio dei Libri 2026" ed ha il patrocinio dell'assessore alla cultura Maria Rita Carota.

Un autore e un giornalista si ritroveranno allo stesso tavolo per una chiacchierata informale. Niente palchi o discorsi accademici, solo il racconto di un libro, aneddoti e curiosità, condivisi davanti a una brioche e un cappuccino.

Domenica 31 maggio alle ore 9,30 l’ultima protagonista sarà Silvia Di Lorenzo con il suo libro “Dafne” in dialogo con Alessandra Melideo.

"Vogliamo riportare la cultura alla sua dimensione più umana e quotidiana. Un incontro dove il confine tra chi scrive e chi legge si annulla nel rito della colazione” le parole del presidente dell’associazione Borghi Della Riviera Dannunziana Antonio Fagnani.

L'iniziativa è aperta a tutti i cittadini curiosi e agli amanti dei libri che cercano un modo diverso e stimolante per iniziare la domenica.