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Termini e Condizioni

A14, chiusure notturne per i caselli di Pescara ovest-Chieti e Val Vibrata

Redazione
AttualitÃ 
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Sull'autostrada A14 Bologna-Taranto, per consentire lavori di pavimentazione, saranno adottati i seguenti provvedimenti di chiusura: 

DALLE 22:00 DI GIOVEDI' 11 ALLE 6:00 DI VENERDI' 12 GIUGNO 

  • sarÃ  chiusa la stazione di Pescara ovest-Chieti, in entrata verso Ancona. In alternativa si consiglia di entrare alla stazione di Pescara ovest Villanova, sulla A25 Torano-Pescara 
  • sarÃ  chiusa la stazione di Val Vibrata, in uscita per chi proviene da Ancona. In alternativa si consiglia di uscire alla stazione di San Benedetto del Tronto 

DALLE 22:00 DI VENERDI' 12 ALLE 6:00 DI SABATO 13 GIUGNO 

  • sarÃ  chiusa la stazione di Pescara ovest-Chieti, in entrata verso Ancona. In alternativa si consiglia di entrare alla stazione di Pescara ovest Villanova, sulla A25 Torano-Pescara 
  • sarÃ  chiusa la stazione di Val Vibrata, in entrata verso Pescara e in uscita per chi proviene da Ancona. In alternativa si consiglia di utilizzare le seguenti stazioni: in entrata verso Pescara: Teramo Giulianova Mosciano Sant'Angelo; in uscita per chi proviene da Ancona: San Benedetto del Tronto
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