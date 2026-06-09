A14, chiusure notturne per i caselli di Pescara ovest-Chieti e Val Vibrata

Sull'autostrada A14 Bologna-Taranto, per consentire lavori di pavimentazione, saranno adottati i seguenti provvedimenti di chiusura:
DALLE 22:00 DI GIOVEDI' 11 ALLE 6:00 DI VENERDI' 12 GIUGNO
- sarÃ chiusa la stazione di Pescara ovest-Chieti, in entrata verso Ancona. In alternativa si consiglia di entrare alla stazione di Pescara ovest Villanova, sulla A25 Torano-Pescara
- sarÃ chiusa la stazione di Val Vibrata, in uscita per chi proviene da Ancona. In alternativa si consiglia di uscire alla stazione di San Benedetto del Tronto
DALLE 22:00 DI VENERDI' 12 ALLE 6:00 DI SABATO 13 GIUGNO
- sarÃ chiusa la stazione di Pescara ovest-Chieti, in entrata verso Ancona. In alternativa si consiglia di entrare alla stazione di Pescara ovest Villanova, sulla A25 Torano-Pescara
- sarÃ chiusa la stazione di Val Vibrata, in entrata verso Pescara e in uscita per chi proviene da Ancona. In alternativa si consiglia di utilizzare le seguenti stazioni: in entrata verso Pescara: Teramo Giulianova Mosciano Sant'Angelo; in uscita per chi proviene da Ancona: San Benedetto del Tronto