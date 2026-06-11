Presentati i nuovi mezzi elettrici di Bit Mobility, saranno attivi dal 9 luglio

Sono 650 i nuovi mezzi di BIT Mobility che saranno disponibili a Pescara per favorire la mobilitÃ sostenibile (in sharing) e che andranno a sostituire tutta la flotta esistente, sempre a marchio BIT Mobility. Si tratta di 300 e-bike made in Italy, completamente nuove rispetto a quelle messe a disposizione fino ad oggi, piÃ¹ leggere e piÃ¹ comode e con una pedalata piÃ¹ fluida, e poi 300 monopattini con targa (il modello Ã¨ lo stesso di quelli giÃ in circolazione) e 50 scooter elettrici, che rappresentano la vera novitÃ per Pescara. Il numero dei mezzi Ã¨ implementabile nel periodo estivo (fino a settembre). Oggi la presentazione ufficiale davanti al Comune di Pescara da parte del sindaco Carlo Masci, dell'assessore alla MobilitÃ sostenibile Alfredo Cremonese e di Michele Francione, Direttore Operativo Italia di BIT Mobility (che si Ã¨ aggiudicata la gara per tre anni). L'attivazione del servizio Ã¨ prevista per il 9 luglio.

"I pescaresi hanno dimostrato di apprezzare molto gli spostamenti con e-bike e monopattini", ha fatto notare Masci, "e proprio per questo hanno partecipato diverse ditte alla gara, con offerte molto interessanti. Tra l'altro, da questa gara il Comune incassa circa 90.000 â‚¬ l'anno, una cifra che investiremo sul territorio e sulla mobilitÃ cittadina. Intanto con questi mezzi annunciamo un'ulteriore evoluzione per Pescara che non si ferma mai e che cerca di dare risposte a un'utenza sempre piÃ¹ ampia, di circa 300.000 persone al giorno, anche se i residenti sono 120.000. Tantissime persone vengono in cittÃ per studio, per lavoro, per divertimento, per tutto ciÃ² che offre Pescara, e ora per gli spostamenti c'Ã¨ questa novitÃ ".



"Pescara da sempre investe sulla mobilitÃ alternativa", ha detto Cremonese. "E oggi annunciamo una nuova assegnazione, a seguito di gara, a Bit Mobility che porta in cittÃ dei mezzi totalmente nuovi. Per la prima volta introdurremo gli scooter", ha proseguito l'assessore aggiungendo poi che "l'assegnazione ha subito dei piccoli ritardi perchÃ© sono entrate in vigore nuove norme, tutte rispettate, ad esempio per le targhe dei monopattini. Saranno disponibili dei pacchetti di abbonamento e sono stati adottati anche i limitatori di velocitÃ nelle aree pedonali. Pescara ha giÃ raggiunto un grande risultato perchÃ© Ã¨ tra le prime cittÃ in Italia per utilizzo della micromobilitÃ e ora, presentando i nuovi mezzi, confermiamo la nostra ambizione di cittÃ che guarda molto ai temi dell'ambiente, per migliorare la qualitÃ dell'aria e della vita della nostra cittÃ . Sin da ora voglio ringraziare tutti i cittadini e tutti i turisti che usufruiranno di questi mezzi e nello stesso tempo chiedo di rispettare le regole".



"La conferma del servizio a Pescara rappresenta per noi un motivo di grande soddisfazione e, allo stesso tempo, una responsabilitÃ importante", ha dichiarato Francione. "In questi anni abbiamo costruito insieme alla cittÃ un modello di mobilitÃ sostenibile che ha dimostrato di funzionare e di essere apprezzato dai cittadini. Con questo rinnovo vogliamo fare un ulteriore salto di qualitÃ , aumentando il numero dei mezzi disponibili, introducendo i nuovi e-scooter BIT, adottando tecnologie innovative e offrendo servizi sempre piÃ¹ efficienti e accessibili. Parallelamente, intendiamo rafforzare il lavoro sullâ€™intermodalitÃ e sullâ€™integrazione dei servizi di mobilitÃ con i Comuni limitrofi, per favorire spostamenti sempre piÃ¹ semplici e sostenibili su scala territoriale. Continueremo a investire sul territorio con l'obiettivo di contribuire concretamente alla crescita di una mobilitÃ urbana sempre piÃ¹ moderna, sostenibile e inclusiva".