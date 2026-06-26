Intelligenza artificiale, a Pescara l'evento di Federconsumatori per il progetto Tu che ne sAI?

L'Intelligenza Artificiale Ã¨ ormai parte integrante della nostra vita quotidiana, ma quanto ne sappiamo davvero? Per scoprirlo, il progetto "Tu che ne sAI? L'Intelligenza Artificiale piÃ¹ sicura per tutti", promosso da U.Di.Con., ADOC, Cittadinanzattiva, Federconsumatori, Unione Nazionale Consumatori e finanziato dal MIMIT D.D. 12 maggio 2025 vi propone di riderci su, giocare con gli algoritmi e interagire attivamente sul tema attraverso l'improvvisazione teatrale.

Il quarto appuntamento del tour nazionale si terrÃ il 30 giugno 2026 alle ore 17 a Pescara, presso la Sala del Dopolavoro Ferroviario in Corso Vittorio Emanuele II 257/A ed Ã¨ organizzato da Federconsumatori in collaborazione con la Cooperativa sociale La Colmena. L'ingresso Ã¨ libero, sarÃ distribuito materiale informativo e ci sarÃ un buffet finale gratuito.

Ad aprire l'iniziativa, il presidente di Federconsumatori Abruzzo, Francesco Trivelli, poi una performance teatrale interattiva della compagnia Areamista, tra improvvisazione e momenti di stand-up comedy, intitolata "improvvisIAmo?", durante la quale il pubblico sarÃ coinvolto nella rappresentazione di situazioni quotidiane per comprendere il funzionamento degli algoritmi di profilazione.

A seguire, l'avvocato Mirko Luciani, specializzato in frodi e tutela digitale, approfondirÃ in un primo momento il tema delle truffe legate all'AI, come prevenirle e l'importanza del rapporto continuo con l'associazione dei consumatori. Poi si concentrerÃ sull'utilizzo dell'intelligenza artificiale in ambito sanitario, come strumento di prevenzione e tutela della salute, con la sua capacitÃ di diagnosticare patologie complesse, come i tumori, con straordinaria accuratezza predittiva e anni di anticipo rispetto ai metodi tradizionali.

Infine un terzo focus su lavoro, transizione e impatto professionale, a cura del professore Fabio Di Bello, esperto di innovazione e processi digitali. Al centro dell'intervento l'analisi dell'AI come realtÃ attuale che ottimizza i processi e trasforma i paradigmi professionali.

Tu che ne sAI? Non restare a guardare, diventa un consumatore digitale consapevole.

Scopri di piÃ¹ su: https://federconsumatori.it/tuchenesai