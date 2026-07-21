Campo Scuola di Protezione Civile: una settimana che lascia il segno

PESCARA â€“ Si Ã¨ conclusa con grande soddisfazione l'edizione 2026 del Campo Scuola di Protezione Civile organizzato dall'associazione VAL PESCARA Protezione Civile odv, un'esperienza che ha coinvolto trenta ragazze e ragazzi dagli 11 ai 16 anni in un intenso percorso di formazione, crescita personale e condivisione.

Nel corso della settimana i partecipanti hanno avuto l'opportunitÃ di conoscere da vicino il mondo della Protezione Civile attraverso lezioni teoriche, esercitazioni pratiche, simulazioni di emergenza e attivitÃ educative. Hanno incontrato funzionari del Dipartimento della Protezione Civile, rappresentanti del Tavolo Nazionale Giovani, Vigili del Fuoco, Guardia di Finanza, Polizia Locale, psicologi, soccorritori e numerosi professionisti che hanno condiviso con loro esperienze e competenze.

Grande spazio Ã¨ stato dedicato anche ai valori dell'inclusione e della cittadinanza attiva, grazie ai laboratori di Lingua dei Segni Italiana (LIS), ai momenti di confronto, alle attivitÃ artistiche, alla realizzazione del giornalino del campo e ai lavori di squadra che hanno favorito collaborazione, rispetto e amicizia.

La cerimonia conclusiva, con la consegna degli attestati di partecipazione, ha rappresentato il momento piÃ¹ emozionante della settimana, tra sorrisi, applausi e qualche lacrima. Un'esperienza che ha lasciato nei ragazzi non solo nuove conoscenze, ma anche la consapevolezza che la Protezione Civile Ã¨ soprattutto impegno, solidarietÃ e servizio verso gli altri.

L'associazione VAL PESCARA Protezione Civile odv desidera ringraziare tutti coloro che hanno contribuito alla riuscita del campo scuola: i volontari, le istituzioni, gli enti, le associazioni, i relatori, le famiglie e tutti i partner che, con passione e disponibilitÃ , hanno reso possibile questa straordinaria esperienza.

Il Campo Scuola si conclude, ma il messaggio che lascia ai giovani partecipanti Ã¨ destinato a durare nel tempo: essere cittadini consapevoli, pronti ad aiutare gli altri e a contribuire, con responsabilitÃ e spirito di servizio, alla sicurezza e al benessere della propria comunitÃ .