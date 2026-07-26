Premio Internazionale di Poesia e Narrativa Penne Festival delle Arti della VIII edizione

Penne 25 luglio, Auditorium San Giovanni Evangelista, cerimonia di premiazione del Premio Internazionale di Poesia e Narrativa Penne Festival delle Arti VIII edizione.

La sala era gremita di persone giunte puntuali all’incontro finale per ascoltare il nome dei concorrenti che sono rientrati nella lista dei premiati.

Tante quest’anno le opere inviate sia per mail sia in formato cartaceo e grande è stato l’impegno della Giuria Presieduta da Vittorina Castellano. La Presidenza onoraria del Premio è stata data a Donatella Di Pietrantonio, vincitrice del premio Strega 2024. Il concorso nato da un’idea di Vittorina Castellano è promosso dal Comune di Penne dalla Pro Loco Città di Penne e dall’Associazione Teatranti d’Abruzzo.

Sei sono state le sezioni a cui hanno partecipato gli autori con poesie e romanzi. Quest’anno è stata inserita anche una sezione dedicata alla canzone.

La grande qualità dei testi inviati ha permesso di classificare tre autori finalisti per ogni sezione a cui è stata donata una targa commemorativa e cinque autori a cui è stata data una menzione d’onore con una pergamena per ricordare l’evento e l’impegno che hanno avuto.

Anche quest’anno due premi speciali a: Ortensio Zecchino Premio alla Carriera e alla musicista pianista Michela De Amicis Premio alla Cultura.

La sorpresa più grande l’ha ricevuta proprio la Presidente Vittorina Castellano che inaspettatamente ha ricevuta dalle mani del Presidente della Proloco Gabriele Vellante un Premio alla Carriera:

“Sono profondamente commossa ed emozionata -ha detto Vittorina Castellano- per aver ricevuto il Premio alla Carriera conferitomi dall’Associazione Pro Loco Città di Penne.

Ricevere questo importante riconoscimento rappresenta per me un momento di grande gioia e di profonda gratitudine, che porterò sempre nel cuore.

Ringrazio sentitamente l’Associazione Pro Loco Città di Penne per questo prestigioso riconoscimento e per le emozioni che mi ha regalato. Un grazie di cuore al Presidente Gabriele Vellante a tutti coloro che mi hanno accompagnato e condiviso emozioni in questi nove anni di Festival e di Premio Letterario. È un onore immenso e una bellissima emozione”

Nella serata precedente del 24 luglio, un altro importante appuntamento si è svolto per le vie id Penne. Notte di Poesie nel Borgo, dove tanti poeti sono convenuti per declamare le loro poesie creando un effetto straordinario per le vie di Penne.

Hanno Partecipato: Beniamino Cardines, Paolo Castagnola, Vittorina Castellano, Giorgio Ciampoli, Caterina Franchetta, Donatella Rabiti, Gabriella Ciaffarini, Isabella De Massis, Giulia Madonna, Silvia Di Lorenzo, Manuela Di Dalmazi, Alessio Scancella, Annarita Pasquinell, e l'Orchestra Poetica Italiana (Beniamino Cardines, Rosamaria Binni, Annarita Pasquinelli, Manuela Di Dalmazi, Giulia Madonna, Caterina Franchetta, Alessandro Palomba).

La Premiazione del 25 luglio, che ha concluso l’importante premio concorso, ha visto come finalisti i seguenti autori per le sezioni di partecipazione

Testo Canzone

Menzione D’onore: Preghiera dell'equilibrista di Giacomo Marchi, Annì Ye di Danila Rosetti, La Giostre De La Munachelle Di Ferdinando Giammarini

Racconti Inediti Finalisti

Primi Tre Classificati: Il Pane Dei Briganti Di Beatrice Ricottilli, La Linea Gialla Di Lidia, Marsili, San Martino Di Roberto Ghidorsi

Menzione D’onore: Canto Di Un Pescatore Di Giulio Di Donato, La Sete Di Maria Luciana Di Silvio, L'uomo Che Guardava Il Mare Di Rita Muscardin, La Cravatta Di Corda Di Sabrina Tonin, Ritagli Di Angela Campanaro.

Poesia Dialetto Finalisti

Primi Tre Classificati: E' Cân Di Danila Rosetti, È Primavėre Di Gabriele Ruggieri, L'utime Balle Di Gabriele Di Giorgio.

Menzione D’onore: Eccome Amore Di Dario Lauterio, Novembre Di Antonio Del Beato Corvi

Ad Auschwitz Lu Core Tè Paure Di Ferdinando Giammarini, Antò Di Luciana Di Monte, Er Cielo De Roma Di Loredana Piacentin

Poesia Inedita In Lingua

Primi Tre Classificati: Ora Che Più Non Torni Al Mare Di Rita Muscardin, Tracotanza Di Vittorio Di Ruocco, Il Velo Di Sonia Pedroli

Premio Speciale Pro Loco Città Di Penne A Paolo Castagnola Per La Poesia Venerdì Santo.

Menzioni D’onore: L'aquilone Di Fabio Carlini, Romanza Di Patrizia Splendiani, Venerdì Santo Di Paolo Castagnola, Il Corpo Tutto Ė Pangea Di Nicoletta Tosti, Cercami Nel Vento Anche Se Non Mi Vedrai Di Sandra Marinozzi, Dall'anima Un Canto Di Antonella Filippone Mezzopreti Gomez, Piove Di Diana Scutti

Narrativa Edita

Primi Tre Classificati: Tenebre Su Stoccolma Di Daniele Astolfi, Artemisia Indomita Di Claudio Falcone, E Posso Ancora Parlare Di Noi Di Luce Blu (Lucia Rossi)

Menzione D’onore: L'anima Della Casa Azzurra Di Donatella Rabiti, La Moglie Del Fascista Di Roberta De Santis, Controvento Dall'Albania A… Di Eriseld Zenedi, Amelia Crayn, L'uomo Nella Senna. Di Lisa Vagnozzi, Edesir - L'essenza Della Vita Di Alessandro Carrani, Virgilia Protagonista Del Novecento Di Massimo Carugno, Dafne Di Silvia Di Lorenzo, Gli Ultimi Figli Del Re Di Daniele Dal Borgo. Sulle Vie Dell'amore Di Nicolina D'orazio

Silloge Poetica Edita

Primi Tre Classificati: Nei Cieli Di Odessa Di Marcello Tagliente, Dove Il Mare Respira Le Sue Onde Di Rita Muscardin, La Verità Dei Deserti Di Elisabetta Liberatore

Menzione D’onore: La Rosa E Le Spine Di Anna Pagani, Di Te Ne Resterà Ancora Di Emanuele Gamba, Vietato L'ingresso Ai Non Addetti All'amore Di Manuela Di Dalmazi, Di Ombra E Luce Di Mara Motta, Un Mazzo Di Fiori Di Marco Pavoni.

Alla fine dell’intenso pomeriggio l’augurio è l’appuntamento è stato per il prossimo anno con la IX edizione del Premio Internazionale di Poesia e Narrativa Penne Festival delle Arti.