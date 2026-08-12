Si è svolta venerdì 7 agosto la Festa Estiva dei Commercialisti. L’iniziativa si inserisce nel solco di una tradizione avviata nel 2018 con un memorabile “White Party” al Lido delle Sirene e proseguita, negli anni scorsi, con “Commercialisti on the beach” al Nettuno Beach Club.

Quest’anno appuntamento sulla spiaggia antistante il Lido Croce del Sud, per una cena in riva al mare all’insegna dell’amicizia e della convivialità. Dress code informale per una serata in spiaggia, sotto le stelle e con i piedi nella sabbia. Centotrenta i partecipanti, commercialisti pescaresi ma anche di altri Ordini territoriali abruzzesi, nonché familiari e amici ai quali l’invito era esteso. Spontanee le parole di saluto rese dal Sindaco Carlo Masci: <<Vedo vitalità, vita, vedo veramente sentimenti importanti, belli. Siete un gruppo di amici che oggi festeggia l’inizio delle ferie>>.

Molto soddisfatto dell’evento, che ha registrato un inatteso tutto esaurito, il neo eletto Presidente ODCEC Pescara Fabrizio Berardi commenta: <<questa serata ci ricorda quanto sia bello ritrovarsi e stare insieme. E il fatto che questa iniziativa sia andata sold out è il segnale più importante che potessimo ricevere. E’ il piacere di condividere un momento di leggerezza e di sentirsi parte di una grande comunità, quella dei dottori commercialisti, che ha l’oggettiva capacità di interpretare quotidianamente la complessità, di creare relazioni di fiducia con I clienti e di offrire sempre una visione d'insieme. Sono queste le caratteristiche che rendono unica e formidabile la nostra professione. Abbiamo la certezza che un Ordine professionale non si misuri soltanto dal numero degli iscritti, ma dalla qualità e dalla forza della comunità che riesce a costruire. Una comunità che cresce grazie alle relazioni tra colleghi, all'attitudine all'ascolto reciproco, alla collaborazione con gli altri Ordini e a un forte senso di appartenenza. Perché la partecipazione non si impone: si costruisce. Quando le persone si sentono realmente coinvolte, partecipano. Quando un'istituzione sa ascoltare, creare occasioni di incontro e mettere al centro i propri iscritti, la partecipazione nasce in modo naturale. È questo l’approccio che vogliamo continuare a coltivare, senza mai perderlo di vista>>.

Al momento del taglio della torta, il Presidente Berardi ha rivolto un caro saluto ai Presidenti e ai Consiglieri di altri Ordini territoriali intervenuti alla serata: Antonio Mazzaferro (Presidente ODCEC L’Aquila), Valerio Dell'Olio (già Presidente ODCEC Avezzano), Michele Costanza (Consigliere ODCEC Chieti) e Daniela Di Camillo (Consigliera ODCEC Lanciano). Il Presidente Berardi ha poi espresso un sentito ringraziamento ai Consiglieri, e in particolare alle delegate agli eventi Alessandra D’Attilio, Elena Imbriani e Raffaella Mazzaferro, nonché a Lucio D’Anteo, Presidente della ASD Commercialisti Pescara, per aver contribuito con passione e spirito di servizio alla organizzazione e alla piena riuscita dell’evento.