Torna Art, Bike & Run + Wine

Due appuntamenti esperienziali e un convegno dedicato al tema del Parco nazionale della Costa teatina. Ecco “Una costa da vivere” come da sottotitolo dell'edizione 2026 di Art, Bike & Run + Wine - la sesta - evento promosso da Confesercenti Abruzzo in collaborazione con la Camera di Commercio Chieti Pescara. Partner istituzionali della manifestazione sono Comune di Pescara, Comune di Francavilla e il Gal Costa dei Trabocchi.



Appuntamento dunque il 20 e 27 settembre e 22 ottobre 2026, fra Pescara e Francavilla. La manifestazione è stata presentata questa mattina in occasione di una conferenza stampa nella Sala Camplone della Camera di commercio Chieti-Pescara in via conte di Ruvo, 2 a Pescara.



Sono intervenuti: Luisa Russo - sindaca di Francavilla al Mare, Patrizia Martelli, assessore allo Sport del Comune di Pescara, Lido legnini - direttore Confesercenti Abruzzo, vice presidente CCIAA, Roberto di Vincenzo - presidente Gal Costa dei Trabocchi, Francesco Di Filippo - presidente Assonautica, Andrea Venditti - Circolo nautico Pescara, Mauro Marrone - presidente FCI, Alessia De Angelis - Citra.

Per la sua sesta edizione, Art Bike & Run + Wine torna con due appuntamenti esperienziali tra mare, mobilità dolce, cultura e tradizioni d'Abruzzo, pensati per generare connessioni autentiche tra territorio, pubblico e partner lungo la Costa dei Trabocchi, tra Pescara e Francavilla al Mare. Conclude questa edizione il convegno pensato come momento di approfondimento dedicato al Parco Nazionale della Costa Teatina e alle nuove sfide economiche e sociali del territorio.



DOMENICA 20 SETTEMBRE - Ciclopedalata Da Ponte a Ponte accompagnata dalla passeggiata nautica Da Porto a Porto

La sesta edizione si apre con Da Ponte a Ponte, la ciclopedalata simbolo dell'evento, ogni anno più partecipata. Un percorso di circa 7 km che collega i due ponti più iconici della costa, da Pescara a Francavilla al Mare - porta d’accesso alla Costa dei Trabocchi - in un'esperienza accessibile a tutti, pensata per famiglie, ciclisti occasionali e appassionati di mobilità dolce. Partecipa anche la Federazione Ciclistica Italiana che supporta nell'organizzazione e nella sicurezza. Brindisi e show cooking alla fine della pedalata. Ritrovo alle 10 alla Madonnina del Porto di Pescara, dove un punto segreteria brandizzato Art Bike & Run + Wine accoglie i partecipanti, distribuisce i gadget dell'evento e indirizza ogni iscritto alla partenza.



Quest'anno la ciclopedalata si arricchisce di una dimensione inedita: una passeggiata nautica percorre lo stesso tragitto via mare, affiancando i ciclisti lungo la costa. Per la prima volta terra e mare si muovono insieme, nello stesso momento, sullo stesso tratto di Costa dei Trabocchi, grazie alla collaborazione con Assonautica Pescara-Chieti e il Circolo Nautico Pescara.



L'arrivo è previsto per le 12 al Porto turistico Marina di Francavilla al Mare, dove un secondo punto accoglienza raccoglie ciclisti e regatanti per un brindisi collettivo con un vino del territorio offerto da Citra e Casal Thaulero. Ad accompagnare questo momento di convivialità, uno show cooking a cura di LEC Service: la pasta viene preparata dal vivo e servita ai partecipanti, portando in tavola la tradizione gastronomica abruzzese e chiudendo così la mattinata tutti insieme.



Per i baby ciclisti di Da Ponte a Ponte, l’esperienza prosegue al Porto di Francavilla al Mare. Grazie alla collaborazione con il Circolo Nautico di Francavilla al Mare, i bambini dai 5 anni in su potranno partecipare gratuitamente a un emozionante incontro con la vela per avvicinarsi allo sport e conoscere da vicino la bellezza della costa.



DOMENICA 27 SETTEMBRE - Tra terra e mare - Passeggiata narrante tra storia, arte e paesaggio e finale al tramonto accompagnato da teatro, degustazione e concerto

Nel pomeriggio la Costa dei Trabocchi si racconta attraverso i suoi luoghi e le sue memorie. Ritrovo alle 16,30 al Convento Michetti, punto di partenza e di arrivo della passeggiata narrante, che prende vita a Francavilla al Mare, con visita al Museo Mumi e al Convento Michetti, luoghi che custodiscono la storia e l'identità profonda di Francavilla al Mare.



Una guida accompagna i partecipanti attraverso storie, suggestioni e interventi artistici pensati per questi spazi. Fil rouge del percorso è la figura di Gabriele d'Annunzio, che a Francavilla al Mare trascorse anni decisivi della sua formazione, intrecciando legami profondi con il pittore Francesco Paolo Michetti e con il paesaggio adriatico che avrebbe segnato le sue opere. Un patrimonio culturale che la passeggiata restituisce al pubblico in forma viva, non museale. La giornata si chiude dove la storia e il paesaggio si incontrano nel modo più suggestivo: il Convento Michetti, con la sua terrazza sul mare, accoglie tutti i partecipanti per una cena a buffet con i prodotti tipici della Costa dei Trabocchi, eccellenze locali e sapori del territorio abruzzese, selezionati e serviti da LEC Service. Ad accompagnare la cena una selezione di vini offerti da Citra e Casal Thaulero per raccontare questa costa anche attraverso il gusto.



Nel programma anche l’intervento teatrale dal vivo con Roberto Pedicini: doppiatore, attore e conduttore radiofonico che ha dato voce, in Italia, a Jim Carrey, Kevin Spacey e Javier Bardem nella maggior parte delle loro interpretazioni. Infine, a fare da colonna sonora a tutta la serata, i Dixie Hogs, con clarinetto, tromba, chitarra e batteria per un progetto musicale che riporta alla leggerezza e al calore del dixieland degli anni ‘20: il sottofondo perfetto per chiudere insieme una domenica sulla costa.



GIOVEDÌ 22 OTTOBRE - Palazzo Sirena - Francavilla al Mare ore 15.30 Parco Nazionale della Costa Teatina “Regole, sostenibilità e opportunità della Costa dei Trabocchi”

La sesta edizione di Art Bike & Run + Wine si conclude il 22 ottobre con un appuntamento dedicato al percorso del Parco Nazionale della Costa Teatina e alle nuove sfide economiche e sociali del territorio. Il convegno intende offrire a istituzioni, amministratori, operatori e cittadini un’occasione di conoscenza dello stato dell’arte sugli effetti del quadro normativo, sulle modalità di gestione e sulle prospettive di sviluppo legate al Parco. L’obiettivo è favorire una maggiore consapevolezza delle opportunità connesse alla tutela e alla valorizzazione di un territorio fortemente vissuto, nel quale ambiente, comunità, attività economiche e turismo sono chiamati a integrarsi in una visione condivisa e sostenibile. Il convegno è organizzato in collaborazione con la Camera di Commercio Chieti-Pescara e il Gal Costa dei Trabocchi. L’evento sarà presentato in occasione di una conferenza stampa dedicata il 20 ottobre prossimo.



Le dichiarazioni dei partecipanti alla conferenza stampa

Lido Legnini - direttore Confesercenti Abruzzo, vice presidente CCIAA

“Confermiamo il messaggio di questa manifestazione, che è quello di valorizzare la Costa dei Trabocchi, guardando anche all’interconnessione con tutta la costa centrale e nord abruzzese. Seguiamo pertanto con interesse i lavori di completamento della ciclopedonale. In riferimento al programma di quest’anno, ricordiamo l’incontro dedicato al Parco Nazionale della Costa Teatina: per fare il punto sullo stato dell’arte, per un confronto con il territorio”.



Luisa Russo - sindaca di Francavilla al Mare

"Francavilla al Mare si conferma sempre più protagonista di un modello di sviluppo che mette insieme sostenibilità, cultura, turismo e valorizzazione delle nostre eccellenze. Art Bike & Run + Wine interpreta bene questa visione, perché invita a vivere e scoprire il territorio attraverso la mobilità dolce, il paesaggio, la nostra storia e le nostre tradizioni. Essere parte di un evento che unisce idealmente Francavilla alla Costa dei Trabocchi significa rafforzare il ruolo della nostra città come punto di riferimento di un territorio che vuole crescere in maniera consapevole, sostenibile e attrattiva. Un percorso che come Amministrazione vogliamo continuare a sostenere e promuovere".



Patrizia Martelli, assessore allo Sport del Comune di Pescara

"Art Bike & Run + Wine 2026 si conferma un appuntamento strategico per la promozione del turismo sostenibile e conferma la centralità della città di Pescara, indiscusso punto di partenza per raggiungere la Costa dei Trabocchi grazie alla sua straordinaria infrastruttura di mobilità dolce. La sesta edizione della manifestazione mette in mostra il ruolo di Pescara quale porta d'ingresso ideale e centro nevralgico per la scoperta della Via Verde, attraverso una rete ciclabile urbana che si innesta perfettamente in questo corridoio verde d'Europa, essendone il naturale punto di inizio”.



Roberto di Vincenzo - presidente Gal Costa dei Trabocchi

“Questa manifestazione dà l’opportunità di vivere la Costa dei Trabocchi grazie alle iniziative esperienziali organizzate. Seguiamo da vicino l’evoluzione dell’offerta ciclopoedonale lungo la Via Verde, che ha come punto di inizio Francavilla al Mare e come hub la città di Pescara: un progetto che può e deve essere modello di sostenibilità e movimento dolce”.



Francesco Di Filippo - presidente Assonautica Pescara Chieti

“Nella nostra missione c’è la promozione del turismo nautico, costiero, esperienziale. Promuoviamo i porti turistici come ingresso del territorio. Con la passeggiata nautica - non regata perchè non competitiva - proseguiamo la collaborazione già avviata con il Gal Costa dei Trabocchi con la realizzazione della guida al turismo nautico sulla costa dei trabocchi”.



Andrea Venditti - Circolo nautico Pescara

“Spero diventi sempre più importante questa manifestazione. Abbiamo un amore incondizionato per la Costa dei trabocchi, mi auguro si ampli sempre più anche per avere più miglia corrispondenti da fare in barca”.



Alessia De Angelis - Citra

“Siamo presenti dalla prima edizione, condividiamo tanti valori di questa manifestazione, dalla sostenibilità allo spirito, alla passione nel fare il proprio lavoro. Sono valori e aspetti positivi che vanno promossi”.



Mauro Marrone - presidente FCI Abruzzo

“Siamo partner dell’evento. Per la pedalata Da ponte a ponte invitiamo famiglie e bambini, un momento aperto a tutti, a conferma che Pescara e Francavilla possono essere vissute in bici. Sulla Via Verde ne confermiamo l’importanza in riferimento alla rete ciclabile adriatica nazionale”.

