Pescara Comix & Games 2026

Giochi, fumetti, musica e tanto altro fin dalle prime ore del mattino, mentre piano piano gli stand si riempiono dei visitatori, pronti a riempire gli spazi del Pala Dean Martin di Montesilvano.

Molti gli ospiti attesi, fra cui la star americana Robin Lord Taylor, che allieteranno la tre giorni di fine estate all' interno di questa splendida location.

Mentre i primi cosplayer iniziano a colorare e movimentare i corridoi e ogni spazio libero, sul palco giÃ si balla e si canta per scaldare l'ambiente.

I disegnatori, dal canto loro, sono giÃ intenti a realizzare sketch e disegni su richiesta dei loro fans.

Libero spazio alla fantasia e al divertimento, quindi, siamo solo all' inizio!