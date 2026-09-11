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Pescara Comix & Games 2026

Ha preso il via la XIII edizione presso il Pala Dean Martin di Montesilvano

AttualitÃ 
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Giochi, fumetti, musica e tanto altro fin dalle prime ore del mattino, mentre piano piano gli stand si riempiono dei visitatori, pronti a riempire gli spazi del Pala Dean Martin di Montesilvano.

Molti gli ospiti attesi, fra cui la star americana Robin Lord Taylor, che allieteranno la tre giorni di fine estate all' interno di questa splendida location.

Mentre i primi cosplayer iniziano a colorare e movimentare i corridoi e ogni spazio libero, sul palco giÃ  si balla e si canta per scaldare l'ambiente.

I disegnatori, dal canto loro, sono giÃ  intenti a realizzare sketch e disegni su richiesta dei loro fans.

Libero spazio alla fantasia e al divertimento, quindi, siamo solo all' inizio!

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