Art, Bike & Run: 300 persone alla pedalata e “passeggiata velica”

Ottima partecipazione per il primo appuntamento della sesta edizione di Art, Bike & Run + Wine, evento promosso da Confesercenti Abruzzo in collaborazione con la Camera di Commercio Chieti Pescara. Partner istituzionali della manifestazione sono Comune di Pescara, Comune di Francavilla e il Gal Costa dei Trabocchi.



Una mattinata di festa, dunque, quella di domenica 20 settembre, fra la pedalata Da ponte a ponte - da Pescara a Francavilla al Mare - e la “passeggiata velica” che ha seguito il percorso delle bici via mare. Numeri importanti: centocinquanta persone in bicicletta, tredici barche a vela, una lancia da dieci rematori, quattro canoe e venti barche a motore: un totale di trecento persone coinvolte.



La Federazione Ciclistica Italiana ha supportato nell'organizzazione e nella sicurezza: fra i partecipanti in bici Pierpaolo Addesi, commissario tecnico nazionale paralimpica italiana. Presenti anche rappresentanti di Fiab Pescarabici. La parte in mare è stata possibile grazie alla collaborazione con Assonautica Pescara-Chieti e il Circolo Nautico Pescara. Il Circolo Nautico Francavilla al Mare ha curato la parte relativa di approccio alla vela per i più piccoli.

Canoe Asd Aps Pescara ha partecipato con la lancia con dieci rematori; presente anche Fiumare Abruzzo.



Partito dal Ponte del Mare a Pescara, il gruppo ha dunque raggiunto il Porto turistico Marina di Francavilla al Mare, dove un secondo punto accoglienza ha accolto ciclisti e regatanti per un brindisi collettivo con un vino del territorio offerto da Citra e Casal Thaulero. Ad accompagnare questo momento di convivialità, uno show cooking a cura di LEC Service, con pasta preparata dal vivo.



Roberto di Vincenzo, presidente Gal Costa dei Trabocchi

“Una manifestazione che ha avuto un grande successo e che prosegue con i prossimi appuntamenti. Già parliamo della prossima edizione: con la presenza delle barche abbiamo, infatti, avviato il percorso per costruire un’offerta turistica integrata sulla Costa dei Trabocchi. Già ci chiedono di prolungare il tragitto e andare oltre, attraversando tutta la costa”.



Lido Legnini, direttore Confesercenti Abruzzo, vice presidente CCIAA

“Uniamo l’area metropolitana con la Costa dei Trabocchi con la bici e con le barche, all’insegna della mobilità sostenibile, della bellezza, della voglia di stare insieme, del turismo e della valorizzazione del territorio. Insomma in questa manifestazione c’è una sintesi di tutto”.



Luisa Russo sindaca di Francavilla al Mare

“La Marina di Francavilla al Mare fino a qualche anno fa era un luogo degradato, adesso è diventata una zona attrattiva della città. Qui abbiamo accolto tutti i partecipanti di questa bellissima manifestazione che racchiude tutto ciò che l'Abruzzo può offrire ai turisti nonché ai residenti. Una manifestazione che apprezzo moltissimo, ringrazio tutti coloro che l'hanno realizzata. Questo evento unisce le città, crea ponti: un segnale bellissimo. Promuove tutto il territorio: chi viene in Abruzzo cerca luoghi e esperienze, noi possiamo offrirne moltissime”.



Art Bike & Run + Wine prosegue domenica 27 settembre con Tra terra e mare Passeggiata narrante a Francavilla al Mare tra storia, arte e paesaggio e finale al tramonto accompagnato da teatro, degustazione e concerto. E giovedì 22 ottobre a Palazzo Sirena a Francavilla al Mare con l’incontro dedicato al Parco Nazionale della Costa Teatina. Regole, sostenibilità e opportunità della Costa dei Trabocchi.