Il dono di Kevin salva altre vite

Nella notte tra sabato 19 e domenica 20 settembre, all’Ospedale di Pescara, è stato effettuato il prelievo degli organi di Kevin Abbonizio, il giovane di 20 anni di Giuliano Teatino deceduto in seguito a un grave incidente stradale.



In un momento di dolore immenso, la sua famiglia, unita nel ricordo della generosità che lo contraddistingueva, ha consentito alla donazione. Una decisione condivisa e maturata con grande sensibilità.



Il cuore è stato destinato all’Ospedale San Camillo di Roma, il fegato al Policlinico Tor Vergata di Roma e le cornee alla Banca degli Occhi dell’Aquila.



La Asl di Pescara esprime profonda vicinanza alla famiglia di Kevin e la ringrazia per la forza e la sensibilità dimostrate.



Un ringraziamento va anche a tutta l’équipe della Rianimazione – medici, infermieri e operatori socio-sanitari – e, in particolare, alle Dr.sse Rosa Maria Zocaro e Antonella Frattari, al Coordinatore aziendale trapianti Alessandro Patarchi e alla psicologa Alessandra Pagnani, che hanno seguito le delicate fasi del percorso e accompagnato la famiglia con professionalità, attenzione e rispetto.



La donazione degli organi è un gesto di straordinario valore umano: può salvare altre vite e restituire una possibilità di futuro.