Terme di Popoli, eccellenza nelle cure respiratorie nel periodo invernale

Con l’arrivo dell’autunno e dell’inverno aumentano le problematiche a carico delle vie respiratorie e tendono a riacutizzarsi numerosi disturbi legati alla stagione fredda, agli sbalzi di temperatura e alla maggiore permanenza in ambienti chiusi. È in questo periodo dell’anno che le cure termali possono rappresentare, sotto indicazione medica, un valido supporto all’interno di un percorso di prevenzione e trattamento.

In questo ambito, Terme Inn Popoli si propone come centro specializzato nelle cure termali e riabilitative, grazie alle caratteristiche dell’acqua sulfurea De Contra, alle competenze dell’équipe sanitaria e a un'offerta specifica dedicata alle patologie delle vie respiratorie.

L’acqua De Contra, utilizzata presso lo stabilimento termale di Popoli Terme, è un’acqua sulfurea con caratteristiche chimico-fisiche peculiari: la sua efficacia per specifiche patologie è stata riconosciuta nell’ambito delle autorizzazioni ministeriali che consentono l’erogazione di cicli di cure termali, anche in convenzione con il Servizio Sanitario Nazionale.



Un’offerta specifica per le patologie respiratorie

Uno degli elementi distintivi di Terme Inn Popoli è rappresentato dall’ampio ventaglio di cure inalatorie ed endotimpaniche dedicate alle patologie delle vie aeree.

Tra le prestazioni disponibili figurano inalazioni, aerosol, humage, ventilazione polmonare assistita, docce nasali e docce nasali micronizzate, oltre a trattamenti specifici per l'apparato uditivo come l’insufflazione endotimpanica e rieducazione tubarica.



Il centro indica tali trattamenti, in particolare, per condizioni quali riniti, sinusiti, faringiti, tonsilliti, laringiti, tracheiti, bronchiti, otiti e allergie, soprattutto quando si presentano in forma cronica o come esiti di processi infiammatori.

“L'obiettivo - spiegano dalla struttura - è offrire un percorso strutturato e personalizzato, nel quale la terapia termale viene inserita, quando indicato, all'interno di un più ampio percorso sanitario. L'équipe medica del centro può infatti predisporre cicli integrati e protocolli personalizzati sulla base delle esigenze del singolo paziente”.

L’inverno e le problematiche delle vie respiratorie

Il periodo invernale rappresenta tradizionalmente una fase particolarmente delicata per l’apparato respiratorio. Freddo, sbalzi termici, maggiore esposizione agli agenti infettivi e permanenza prolungata negli ambienti chiusi possono contribuire all'insorgenza o alla riacutizzazione di disturbi respiratori.

È proprio in questo contesto che le cure termali inalatorie trovano una loro specifica applicazione. Particolare attenzione è rivolta anche ai bambini. Il centro dispone infatti di percorsi termali dedicati all'età pediatrica, con trattamenti rivolti alle problematiche respiratorie e dell'orecchio.



Un ulteriore elemento di accessibilità è rappresentato dalla possibilità di usufruire di cicli di cure termali in convenzione con il Servizio Sanitario Nazionale, secondo le modalità previste dalla normativa e con prescrizione medica.

Per le patologie ORL e delle vie respiratorie, il centro prevede un ciclo convenzionato di cure inalatorie che comprende la visita medica di ammissione e un percorso di trattamenti inalatori. È inoltre disponibile un ciclo integrato di ventilazione polmonare per le patologie pneumologiche, che prevede visita specialistica pneumologica e spirometria, ventilazioni polmonari e cure inalatorie.

“Questo modello consente di coniugare la tradizione termale con un approccio sanitario organizzato, nel quale la valutazione medica precede e accompagna il percorso di cura” aggiungono da Terme Inn Popoli.