l'Abruzzo si illumina per la Giornata Nazionale AIDO

I palazzi comunali e i monumenti simbolo della regione Abruzzo,si colorano di rosso per promuovere la cultura della donazione di organi, tessuti e cellule. Straordinaria la risposta dei sindaci e delle amministrazioni locali.

La luce della vita e della solidarietÃ si accende in tutta Italia e brilla con forza in Abruzzo. In occasione della Giornata Nazionale AIDO (Associazione Italiana Donazione di Organi, Tessuti e Cellule), in programma il 27 e il 28 settembre, decine di comuni abruzzesi hanno aderito con entusiasmo all'iniziativa, tingendo di rosso, il colore che da sempre rappresenta l'associazione i palazzi di cittÃ e i monumenti piÃ¹ rappresentativi del territorio.

Un gesto dal forte valore simbolico e visivo, pensato per catturare l'attenzione dei cittadini, accendere il dibattito pubblico e sensibilizzare la comunitÃ sull'importanza cruciale della donazione. Dire di sÃ¬ alla donazione significa infatti offrire una speranza concreta a chi Ã¨ in attesa di un trapianto per tornare a vivere.Una mobilitazione diffusa, dai capoluoghi ai piccoli centri

La risposta del territorio abruzzese Ã¨ stata straordinaria, a conferma di una comunitÃ sensibile e generosa. Un sentito ringraziamento va a tutti i sindaci e alle amministrazioni comunali che hanno scelto di patrocinare e sostenere l'iniziativa, illuminando le proprie sedi istituzionali.

La mobilitazione ha visto protagonisti i capoluoghi di provincia e si Ã¨ estesa capillarmente a numerosi centri della regione, che non hanno fatto mancare il proprio sostegno, trasformando questa ricorrenza in un grande abbraccio collettivo.

Â«Illuminare i nostri monumenti di rosso significa accendere una luce sul valore della vita e sulla generositÃ dei donatoriÂ», sottolineano i referenti regionali AIDO. Â«Un ringraziamento speciale va a ciascun sindaco e a ogni cittadino che sceglie di informarsi e di dire un "SÃ¬" consapevole. La donazione Ã¨ un atto d'amore gratuito e universale che riguarda tutti noiÂ».

PerchÃ© aderire e come informarsi:

La Giornata Nazionale AIDO rappresenta un momento fondamentale per fare informazione e superare i falsi miti legati alla donazione di organi. In Italia, la scelta di diventare donatori puÃ² essere espressa in vari modi: al momento del rinnovo della carta d'identitÃ presso gli uffici anagrafe del proprio comune, iscrivendosi direttamente ad AIDO tramite la piattaforma digitale dedicata (DigitalAido) o presso le sedi territoriali.

L'invito rivolto a tutta la cittadinanza per questo fine settimana Ã¨ quello di fermarsi ad ammirare i monumenti illuminati, condividere il messaggio di speranza e compiere una scelta di grande civiltÃ .

Ufficio Stampa AIDO Abruzzo