Tragedia al Terminal Bus: "Le criticità erano già note a tutti"

Le Segreterie Regionali e Provinciali di Fit Cisl, Uiltrasporti e Faisa Cisal esprimono profondo cordoglio e dolore per il drammatico incidente avvenuto domenica al Terminal Bus di Pescara, dove una donna 71enne di Collecorvino ha tragicamente perso la vita dopo essere stata investita da un mezzo della TUA Spa.

Davanti a questa immane tragedia, i sindacati non possono tacere: le criticità e la pericolosità dell'infrastruttura erano già ampiamente note a tutti i soggetti coinvolti.

Le scriventi sigle sindacali hanno partecipato attivamente a numerosi tavoli di confronto con il Comune, denunciando ripetutamente e in modo netto la totale mancanza di sicurezza all'interno dell'area. Tra le problematiche più volte segnalate e rimaste irrisolte, si evidenziano:

Segnaletica totalmente inadeguata sia per i mezzi in transito che per i pedoni;

Assenza di stalli di sosta certi e delimitati per i bus;

Mancanza di pensiline e iidonee a proteggere e canalizzare i passeggeri in attesa.

Le Segreterie ricordano che l'attuale area del terminal si presenta come un vero e proprio cantiere a cielo aperto, caratterizzato da spazi di manovra drasticamente ridotti. Ad aggravare ulteriormente una situazione già a limite è stata la scelta di ampliare i parcheggi per le auto private. Questa commistione costringe quotidianamente gli autisti della TUA Spa a compiere manovre pericolose, spesso al limite del Codice della Strada, per ovviare alla congestione del sito-

"Ci resta difficile parlare di fatalità quando le condizioni di rischio vengono ignorate per mesi ", dichiarano congiuntamente le Segreterie di Fit Cisl, Uiltrasporti e Faisa Cisal. "Abbiamo chiesto a più riprese interventi urgenti per tutelare i lavoratori e l'utenza. Che questa tragedia segni che il tempo delle discussioni è scaduto: pretendiamo risposte immediate e l'adozione di misure drastiche per la messa in sicurezza del terminal".

Proseguono le organizzazioni sindacali: “Ci stringiamo attorno al dolore della famiglia della vittima in questo momento di immenso dolore ed esprimiamo la nostra solidarietà all’autista, tra l’altro persona esperta e molto professionale”.

A sottoscrivere la nota sono: Andrea Mascitti e Fabio Colazzilli (Fit Cisl), Vincenzo Marcotullio e Valerio Di Zio (Uiltrasporti), Luciano Lizzi e Filippo Tassinari (Faisa Cisal)

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