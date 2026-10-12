Nasce Abruzzo Sport & Benessere: obiettivo il rilancio del complesso Le Naiadi

La Giunta regionale, riunita in seduta straordinaria sotto la presidenza di Marco Marsilio, ha dato il via libera, su proposta del presidente, alla nascita di Abruzzo Sport & Benessere S.p.A., la nuova societÃ interamente pubblica che si occuperÃ di sport e benessere in Abruzzo.

Il primo compito della societÃ sarÃ prendersi cura de Le Naiadi di Pescara, il grande complesso sportivo di proprietÃ regionale che la Regione vuole restituire pienamente ai cittadini. Lâ€™obiettivo Ã¨ garantire una gestione stabile e di qualitÃ , tutelare un patrimonio pubblico importante e fare dello sport uno strumento di salute, inclusione e socialitÃ .

Per lâ€™avvio della societÃ la Regione ha previsto, con la legge regionale n. 27 dellâ€™11 settembre 2026, risorse, pari a 3,71 milioni di euro, per il triennio 2026-2028 destinate alla costituzione, alla dotazione patrimoniale e al funzionamento. Le somme per il funzionamento saranno erogate a compensazione degli obblighi di servizio pubblico che verranno definiti nel contratto di servizio. A queste risorse si aggiungono 5 milioni di euro di fondi europei FESR 2021-2027 destinati a rendere Le Naiadi piÃ¹ moderne e sostenibili: un parco fotovoltaico da 1 MWp, solare termico, pompe di calore, cogenerazione, isolamento dei tetti e sistemi intelligenti di gestione dellâ€™energia. Sono previsti anche tre nuovi campi da padel e una nuova pensilina per il parcheggio. Questi lavori saranno realizzati dal Comune di Pescara tramite Pescara Energia S.p.A. e restano separati dalle risorse della nuova societÃ .

La Regione ha giÃ pensato al passaggio di consegne. Oggi la gestione del complesso Ã¨ affidata a FI.R.A. S.p.A., e il passaggio alla nuova societÃ avverrÃ in modo graduale, con un apposito piano di transizione che assicuri la continuitÃ dei servizi, la sicurezza degli utenti e la tutela dei lavoratori.

Il percorso prevede ora alcuni passaggi di controllo: la delibera sarÃ inviata alla Corte dei conti, il cui parere condiziona lâ€™efficacia dellâ€™operazione, e allâ€™AutoritÃ garante della concorrenza e del mercato. Terminato lâ€™iter, si potrÃ procedere alla firma dellâ€™atto costitutivo davanti al notaio. Lâ€™affidamento della gestione de Le Naiadi alla nuova societÃ sarÃ deciso con un successivo provvedimento della Giunta.