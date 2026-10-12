Terme di Popoli: il benessere si veste d’inverno

Con l’arrivo della stagione invernale, il Centro Benessere delle Terme Inn Popoli si propone come un luogo ideale per ritrovare equilibrio, concedersi una pausa dalla routine quotidiana e dedicare del tempo prezioso alla cura di sé.



“Quando le temperature si abbassano e le giornate diventano più corte, cresce il desiderio di rallentare i ritmi, riscoprire il piacere del relax e prendersi cura del proprio benessere psicofisico. È proprio in questo periodo dell’anno che un’esperienza all’insegna del calore e della tranquillità può trasformarsi in un’occasione speciale per rigenerare corpo e mente”

commentano dalla struttura.

L’Area Benessere di Terme Inn Popoli propone sauna, bagno turco, stanza del sale, massaggio e piscina. C’è la possibilità di prenotare online, per scegliere il giorno preferito.



Immerso nel territorio abruzzese, il Centro Benessere Terme di Popoli rappresenta un punto di riferimento per chi desidera vivere momenti di serenità, lontano dallo stress e dagli impegni quotidiani. L’inverno diventa così l’occasione per riscoprire il valore di una pausa dedicata a sé stessi, da vivere individualmente, in coppia o in compagnia.

“L’obiettivo è valorizzare un’esperienza di benessere che unisce la dimensione della cura personale al piacere di staccare dalla quotidianità, in un contesto che richiama la tradizione termale e l’identità del territorio” aggiungono dalle Terme Inn Popoli.