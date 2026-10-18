'Via Maestra', oltre 1.500 partecipanti da Abruzzo e Molise alla manifestazione nazionale a Roma

Oltre 1.500 partecipanti da Abruzzo e Molise alla manifestazione nazionale “Lavoro, Pace, Ambiente, Welfare, Costituzione - Insieme sulla Via Maestra”, che si è svolta sabato 17 ottobre a Roma. Una mobilitazione superiore alle aspettative degli organizzatori. Dalle due regioni sono partiti 25 pullman e un treno. Alla manifestazione hanno preso parte la Cgil e le associazioni aderenti alla Via Maestra, riunite per riportare al centro dell’attenzione i temi del lavoro, della pace, dell’ambiente, del welfare e della Costituzione.

“È stata una giornata di grande partecipazione, con una risposta che è andata oltre le nostre aspettative - afferma il segretario generale della Cgil Abruzzo Molise, Carmine Ranieri - Più di 1.500 persone hanno raggiunto Roma dall’Abruzzo e dal Molise, a dimostrazione di quanto siano sentiti i temi al centro della mobilitazione. Salari e pensioni che non tengono il passo con il costo della vita, lavoro povero e precario, difficoltà di accesso alla sanità, alla casa e all’istruzione, mancanza di prospettive per le nuove generazioni: sono problemi concreti, sui quali chiediamo risposte e interventi.

Abbiamo portato in piazza la richiesta di politiche economiche e sociali che mettano al centro il lavoro e i diritti - prosegue Ranieri - Servono salari e pensioni adeguati, un contrasto efficace alla precarietà, maggiori investimenti nella sanità e nell’istruzione pubbliche, politiche per la casa e scelte fiscali più eque, a partire dal recupero del drenaggio fiscale. Sono questioni che riguardano direttamente anche l’Abruzzo e il Molise e che richiedono risposte concrete.

La manifestazione ha ribadito poi la centralità della pace, della diplomazia, della difesa della Costituzione e della partecipazione democratica. Sono temi che attraversano i confini nazionali e accomunano le preoccupazioni di tante persone in Europa, soprattutto per il futuro delle nuove generazioni.

Questa partecipazione - conclude il segretario generale della Cgil Abruzzo Molise - dimostra l’importanza di unire le diverse realtà sindacali, associative e sociali attorno a obiettivi condivisi. Ringraziamo tutte le persone che hanno partecipato e contribuito alla riuscita della mobilitazione”.