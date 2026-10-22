INNER WHEEL Pescara al fianco di ADRICESTA: dal torneo di burraco un contributo per lâ€™ambulanza neonatale

SolidarietÃ e partecipazione al centro del torneo di burraco organizzato dallâ€™INNER WHEEL Club di Pescara, che ha scelto di sostenere ADRICESTA Onlus nella raccolta fondi destinata allâ€™acquisto di unâ€™ambulanza neonatale attrezzata per la terapia intensiva, al servizio del territorio di Abruzzo e Molise. Lâ€™iniziativa ha riunito socie, amiche e sostenitori in un appuntamento che ha coniugato convivialitÃ e impegno sociale, trasformando la partecipazione al torneo in un contributo concreto a favore dellâ€™assistenza sanitaria ai neonati.

Promosso sotto la guida della presidente Aureliana Gagliardi De Filippis Delfico, il torneo ha confermato la grande attenzione dellâ€™INNER WHEEL di Pescara verso le iniziative benefiche e il sostegno alle realtÃ associative impegnate sul territorio. Il ricavato dell'iniziativa Ã¨ stato destinato ad ADRICESTA e contribuirÃ al progetto per la nuova ambulanza neonatale di terapia intensiva, un mezzo specializzato per il trasporto in sicurezza dei neonati che necessitano di assistenza e cure particolarmente delicate. Il progetto mira a rafforzare la capacitÃ di risposta alle esigenze di trasporto sanitario neonatale in Abruzzo e Molise, attraverso un mezzo dotato delle attrezzature necessarie a garantire assistenza specialistica durante i trasferimenti dei piccoli pazienti.

Â«Siamo orgogliose di aver contribuito a un progetto di cosÃ¬ grande valore sanitario e sociale â€“ dichiara Aureliana Gagliardi De Filippis Delfico, presidente dellâ€™INNER WHEEL Club di Pescara â€“. Il nostro torneo di burraco rappresenta molto piÃ¹ di unâ€™occasione di incontro: Ã¨ un momento in cui amicizia, partecipazione e solidarietÃ si traducono in un aiuto concreto. Abbiamo scelto di sostenere ADRICESTA perchÃ© crediamo nellâ€™importanza di affiancare chi lavora ogni giorno per migliorare lâ€™assistenza sanitaria, soprattutto quando si tratta dei pazienti piÃ¹ piccoli e fragili. Il successo di questa iniziativa Ã¨ il risultato della generositÃ delle nostre socie, delle amiche e di tutte le persone che hanno voluto condividere con noi questo impegnoÂ».

Allâ€™iniziativa hanno preso parte anche Carla Panzino, presidente di ADRICESTA Onlus, la dottoressa Susanna Di Valerio, direttrice dellâ€™UnitÃ Operativa Complessa di Neonatologia e Terapia Intensiva Neonatale della ASL di Pescara, e il dottor Aurelio Soldano, direttore del Dipartimento Urgenza Emergenza e direttore della UOC SUEM 118 della ASL di Pescara, a testimonianza del legame tra associazionismo, volontariato e mondo sanitario.

Â«Il sostegno dellâ€™INNER WHEEL di Pescara rappresenta un contributo importante al nostro progetto per lâ€™ambulanza neonatale â€“ sottolinea Carla Panzino, presidente di ADRICESTA â€“. Ringrazio tutte le socie e la presidente dellâ€™INNER WHEEL. La sensibilitÃ e lo spirito di solidarietÃ dimostrati dal club fanno davvero la differenza e ci ricordano quanto sia importante fare rete per il bene della nostra comunitÃ . Speriamo di poter condividere presto con voi i risultati concreti del nostro lavoro e restiamo a disposizione per future iniziative condiviseÂ».

Il dottor Aurelio Soldano conferma: Â«Ogni iniziativa di raccolta fondi ci avvicina allâ€™obiettivo di mettere a disposizione del sistema sanitario uno strumento prezioso per il trasporto e lâ€™assistenza dei neonati in condizioni criticheÂ».

La dottoressa Susanna Di Valerio ha dichiarato: Â«Ringrazio la presidente Aureliana Gagliardi De Filippis Delfico e tutte le socie per aver scelto di essere al nostro fianco. La collaborazione tra associazioni dimostra quanto sia possibile fare quando sensibilitÃ , impegno e generositÃ si incontrano attorno a un obiettivo comuneÂ».