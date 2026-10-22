L'artista pescarese Domenico Di Matteo presenta: "Il colore che resta"

Dal 31 ottobre al 15 novembre al Museo delle Genti d'Abruzzo in via delle Caserme a Pescara. Un viaggio ad acquerello attraverso i silenzi e le memorie del territorio regionale

C'Ã¨ attesa per la personale di Domenico Di Matteo dal titolo "Il colore che resta" che verrÃ ospitata nella sala espositiva del Museo delle Genti d'Abruzzo di Pescara dal 31 ottobre al 15 novembre.

Opere di acquerelli figurativi quasi interamente in bianco e nero nei quali sopravvive un unico particolare disegnato in rosso, segno di memoria, emozione, presenza, speranza o semplicemente l'elemento significativo sul quale lo sguardo decide di fermarsi.

La mostra, patrocinata dal Comune di Pescara, nasce dall'esperienza fotografica dell'autore che nel corso degli anni ha immortalato scorci e paesaggi abruzzesi con delle istantanee successivamente riprodotte su carta cotonata, utilizzando colori professionali ad alta permanenza.

La scelta cromatica essenziale, con un unico segno distintivo, non Ã¨ solo un esercizio di stile, ma vuole essere una traccia radicata delle tradizioni.

Questo fil rouge collega emozioni e ricordi rendendo unico questo progetto artistico dal forte impatto visivo.

In abbinamento alle opere presentate, c'Ã¨ anche l'esposizione fotografica degli "Antichi Rosoni d'Abruzzo", un'importante ricerca condotta dallo stesso Di Matteo durata circa sei anni che ha portato al censimento e alla catalogazione di decine di rosoni medievali presenti nelle chiese della regione, raccolti in una pubblicazione iconografica divenuta riferimento per studiosi e appassionati del patrimonio storico abruzzese.

Durante il periodo della mostra, Domenico Di Matteo incontrerÃ gli alunni di alcune scuole medie e superiori del pescarese. Ã¹

Al vernissage del 31 ottobre, a partire dalle ore 16,30 interverranno Lucio Zilli, medico, scrittore e cinefilo che illustrerÃ il concetto legato al "profumo della luce", mentre il cultore d'arte Gianni Vassalli parlerÃ diffusamente de "L'archeologia della bellezza". Ad intrattenere i visitatori, il live music del sassofonista Piero Delle Monache.