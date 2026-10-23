Fusione nucleare: da ITER ai reattori del futuro

LunedÃ¬ 26 ottobre, ore 21:00, un incontro online gratuito con Roberto Kersevan, fisico applicato giÃ al CERN, per scoprire cosa câ€™Ã¨ dietro ITER e i reattori del futuro.

La fusione nucleare viene spesso raccontata come una promessa lontana. Dietro questa immagine ci sono perÃ² decenni di ricerca e unâ€™ingegneria di frontiera, che raramente trovano spazio nel dibattito pubblico. Per capire a che punto siamo, Liberi Oltre le Illusioni, con il gruppo territoriale Abruzzo, organizza un incontro online dedicato proprio a questo tema.

Dentro ITER, il piÃ¹ grande esperimento di fusione al mondo

Il punto di partenza Ã¨ ITER, il piÃ¹ grande esperimento di fusione mai realizzato. Costruire una macchina di questa complessitÃ significa affrontare sfide fisiche e tecnologiche enormi. Nel corso della serata si parlerÃ di come si progettano e si realizzano i reattori a fusione, e di quali ostacoli scientifici e tecnologici restano da superare. Il percorso va da ITER ai reattori del futuro e attraversa fisica, ingegneria e innovazione.

Una testimonianza diretta

Lâ€™ospite Ã¨ Roberto Kersevan, Applied Physicist (giÃ CERN), che ha lavorato in prima persona su ITER. RacconterÃ cosa significa partecipare alla progettazione di unâ€™opera di questa portata e quali problemi si incontrano nel passare dalla teoria alla macchina.

Kersevan offrirÃ inoltre una panoramica sulle ultime novitÃ del settore, portate direttamente da SOFT-26, il Symposium on Fusion Technology.

Spazio alle vostre domande

La serata si chiuderÃ con un momento dedicato al pubblico. Chi partecipa potrÃ fare domande al relatore e approfondire i temi trattati, che si tratti di curiositÃ di base o di dubbi piÃ¹ tecnici.

Informazioni pratiche

Data e ora: lunedÃ¬ 26 ottobre 2026, ore 21:00

ModalitÃ : online, in streaming (link inviato tramite indirizzo email di iscrizione all'evento)

Costo: evento gratuito

Organizzazione: Liberi Oltre le Illusioni, gruppo territoriale Abruzzo

Iscrizione: richiesta, tramite la pagina dedicata sul sito dellâ€™associazione

Per iscriverti e avere tutti i dettagli: liberioltreleillusioni.it/eventi/evento/fusione-nucleare-da-iter-ai-reattori-del-futuro

Per informazioni si puÃ² scrivere al gruppo territoriale Abruzzo: abruzzo@liberioltreleillusioni.it