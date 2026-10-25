A14, chiudono il casello Pescara sud-Francavilla e l'area di servizio "Alento ovest"

Sull'autostrada A14 Bologna-Taranto, per consentire lavori di pavimentazione, nelle due notti di martedÃ¬ 27 e mercoledÃ¬ 28 ottobre, con orario 22-6, saranno adottati i seguenti provvedimenti di chiusura:
- sarÃ chiusa la stazione di Pescara sud Francavilla, in entrata verso Bari. In alternativa si consiglia di entrare alla stazione di Ortona;
- sarÃ chiusa l'area di servizio "Alento ovest", situata nel tratto compreso tra Pescara sud Francavilla e Ortona, verso Bari.
Si precisa che verrÃ istituito il divieto di sosta, all'interno dell'area di servizio, dalle 18 di martedÃ¬ 27 e di mercoledÃ¬ 28 ottobre, fino alla riapertura della stessa.