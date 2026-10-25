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Termini e Condizioni

A14, chiudono il casello Pescara sud-Francavilla e l'area di servizio "Alento ovest"

Redazione
AttualitÃ 
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Sull'autostrada A14 Bologna-Taranto, per consentire lavori di pavimentazione, nelle due notti di martedÃ¬ 27 e mercoledÃ¬ 28 ottobre, con orario 22-6, saranno adottati i seguenti provvedimenti di chiusura: 

  • sarÃ  chiusa la stazione di Pescara sud Francavilla, in entrata verso Bari. In alternativa si consiglia di entrare alla stazione di Ortona; 
  • sarÃ  chiusa l'area di servizio "Alento ovest", situata nel tratto compreso tra Pescara sud Francavilla e Ortona, verso Bari. 

Si precisa che verrÃ  istituito il divieto di sosta, all'interno dell'area di servizio, dalle 18 di martedÃ¬ 27 e di mercoledÃ¬ 28 ottobre, fino alla riapertura della stessa.

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