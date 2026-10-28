In Ricordo di Elisabetta Mancinelli: la passione per la scuola, la storia e le tradizioni della nostra terra

Ci ha lasciati Elisabetta Mancinelli, insegnante stimata, donna di grande cultura e preziosa collaboratrice della nostra piattaforma. La sua scomparsa lascia un vuoto profondo non solo nel mondo della scuola, che ha servito per anni con dedizione ed entusiasmo, ma anche in tutti noi che abbiamo avuto il privilegio di lavorare al suo fianco.

â€‹Nel corso della nostra collaborazione, Elisabetta ha saputo raccontare con grande passione la nostra terra e la nostra storia. Attraverso i suoi articoli dedicati alla storia locale, alle tradizioni popolari, all'arte e alla cultura della nostra regione, ha regalato ai lettori approfondimenti di rara eleganza e rigore documentale.

â€‹La redazione si stringe con affetto e profondo cordoglio attorno alla famiglia di Elisabetta in questo momento di grande dolore. Ci resta il ricordo prezioso delle sue parole, della sua passione e del suo contributo insostituibile alla valorizzazione della nostra cultura.

â€‹Ciao Elisabetta, grazie per tutto quello che ci hai donato.

I funerali si terranno oggi pomeriggio, 28 ottobre 2026, alle 15:30, nella chiesa di Sant'Antonio.

Alcuni dei suoi contributi

Il liberty a Pescara

Pescara e il fiume

I trabocchi abruzzesi