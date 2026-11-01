Riaprono le iscrizioni ai nidi comunali di Pescara

A partire da domani, lunedÃ¬ 2 novembre, dalle ore 10, saranno riaperti i termini per la presentazione delle domande di ammissione agli asili nido comunali che hanno ancora posti disponibili per lâ€™anno educativo 2026/2027. La data di scadenza Ã¨ fissata alle ore 23:59 del 20 novembre 2026. I posti disponibili sono complessivamente 80, e per i prossimi giorni in tre nidi sono stati organizzati gli open day, giornate di apertura ai genitori che intendono conoscere le strutture del Comune e i servizi offerti alle famiglie. Lo rende noto l'assessore Gianni Santilli.

Ecco come sono suddivisi i posti disponibili, in base alle sezioni:

Nuovo Nido Via Lago Isoletta:

- sezione piccoli - posti disponibili n.2

- sezione medi - posti disponibili n.8

- sezione grandi - posti disponibili n.8



Nuovo Nido Via della Fornace Bizzarri:

- sezione medi - posti disponibili n.11

- sezione grandi - posti disponibili n.10



Nuovo Nido Via Rubicone:

- sezione piccoli - posti disponibili n.3

- sezione piccoli/medi - posti disponibili n.8

- sezione medi - posti disponibili n.7

- sezione grandi - posti disponibili n.12



Nido Il Gabbiano:

- sezione medi - posti disponibili n.1

- sezione grandi - posti disponibili n.1



Nido La Conchiglia:

- sezione medi - posti disponibili n.3

- sezione grandi - posti disponibili n.2



Nido La Mimosa:

- sezione medi - posti disponibili n.2

- sezione grandi - posti disponibili n.2.



La domanda di ammissione dovrÃ essere prodotta, tramite specifica procedura telematica, entro e non oltre il 20 novembre 2026. L'accesso alla piattaforma potrÃ avvenire tramite autenticazione con identitÃ digitale Spid o Cie. E' necessario essere in possesso di Isee ordinario/Isee minori in corso di validitÃ . Entro il 27 novembre saranno pubblicate le graduatorie provvisorie degli ammessi e degli esclusi (Ã¨ possibile presentare ricorso entro dieci giorni). Le domande di ammissione dei bambini non residenti possono essere accolte a condizione che siano integralmente soddisfatte le richieste dei residenti. Gli open day sono stati organizzati per il 5 e il 7 novembre nel nido di via Rubicone (gestito dalla cooperativa Leonardo): giovedÃ¬ dalle 16:45 alle 18:45 (previo appuntamento) e sabato dalle 9:30 alle 11:30. Nel nido di via della Fornace Bizzarri (gestito da Orizzonte Altri Colori) l'open day Ã¨ previsto il 6 e 7 novembre: venerdÃ¬ dalle 16:45 alle 18:45 e sabato dalle 11 alle 13. In via Lago Isoletta, invece, appuntamento al nuovo nido venerdÃ¬ 6 novembre dalle 16:45 alle 18:45 (gestione I Colori).