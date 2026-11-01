Zedaplus architetti sul podio del concorso per la nuova scuola Giuseppe Parini a Massa

Lo studio pescarese Zedaplus architetti (Fabrizio Chella, Erica Scalcione, Francesca Basile) Ã¨ stato premiato il 31 ottobre presso la Sala del Consiglio del comune di Massa (MS), per il concorso di progettazione relativo al nuovo plesso scolastico Giuseppe Parini di Romagnano. Un risultato che conferma la qualitÃ e la soliditÃ della proposta presentata.

Il progetto prende il posto della vecchia struttura da demolire e immagina una scuola contemporanea, che Ã¨ anche un nuovo pezzo di cittÃ : un edificio dalla forma organica e aperta, pensato per ricucire l'area di piazza Albania con il quartiere circostante e il parco della Castagnara. Su due livelli e circa 3.000 mq, ospiterÃ fino a 350 alunni tra scuola primaria e secondaria di primo grado.

Il piano terra, permeabile e con accessi autonomi, accoglie uffici, palestra, auditorium, mensa e laboratori, circondati da aree verdi e campi da gioco. Ãˆ una vera piazza urbana con servizi aperti alla comunitÃ , che non interferisce con la didattica. Ai piani superiori trovano posto aule flessibili, spazi pluriuso e orti didattici, articolati attorno all'agorÃ , cuore dell'edificio.

Â«Abbiamo immaginato la scuola Parini come una piazza, non come un recinto - spiega lâ€™architetto Fabrizio Chella - un luogo dove la cittÃ entra, si ferma e si incontra. Progettare una scuola significa progettare il futuro di una comunitÃ Â».

Lâ€™obiettivo Ã¨ quello di rinnovare lâ€™edificio scolastico esistente, introducendo modalitÃ innovative nel modo di pensare, progettare e vivere gli spazi educativi. Con il suono della campanella, le aule diventano spazi flessibili aperti alla comunitÃ creando un volume dinamico, in continuo dialogo con il contesto, capace di valorizzare lo spazio esistente: un nuovo luogo di apprendimento, ma anche un luogo di aggregazione sociale e riferimento per la comunitÃ e per chi abita il quartiere.