Progetto "Alt... Ã¨ una truffa": on line quattro podcast per prevenire e difendendersi

Centinaia di cittadini potranno ascoltare quattro podcast dedicati alla prevenzione delle truffe, realizzati nell'ambito del progetto "Alt... Ã¨ una truffa", promosso dall'Assessorato alle Politiche sociali del Comune di Pescara, finanziato dal Ministero dell'Interno e realizzato dall'associazione "Domenico Allegrino" Odv.

I podcast sono disponibili su Spotify (https://open.spotify.com/show/6ivMXB38euaUZQOIoOFLbI?si=eFnWgOWMSA6FSpo3Q6Fb4A), sui siti del Comune di Pescara (https://www.comune.pescara.it/vivere-il-comune/guida-sintetica-informativa-antitruffa-numero-verde-e-sportello-occhio-alle-truffe/ ) e dell'associazione "Domenico Allegrino" Odv (https://www.domenicoallegrino.it/2026/10/15/alt-e-una-truffa-i-podcast-per-difendersi/). Le puntate vengono inoltre inviate, attraverso una lista broadcast di WhatsApp, a centinaia di over 65 della cittÃ .

Di seguito gli argomenti affrontati:

Puntata 1 â€“ SMS, e-mail e messaggi sospetti: non cliccare!

Puntata 2 â€“ Acquisti online: esegui le verifiche.

Puntata 3 â€“ Sconosciuti alla porta: non aprire.

Puntata 4 â€“ Il familiare in difficoltÃ : contattalo direttamente.

Al termine di ogni puntata vengono ricordati i riferimenti dello sportello "Sos Truffa" e del numero verde 800 002 082, per consentire agli anziani di ricevere informazioni e segnalare eventuali situazioni sospette. "Abbiamo scelto di utilizzare il podcast perchÃ© Ã¨ uno strumento innovativo, accessibile e immediato, che consente di diffondere informazioni utili in modo semplice e capillare â€“ spiega Antonella Allegrino, coordinatrice del progetto - Ascoltare una puntata richiede pochi minuti e permette di acquisire consigli concreti per riconoscere i tentativi di truffa e sapere come difendersi. Inoltre, le quattro 'pillole antitruffa' possono essere ascoltate in qualsiasi momento, anche piÃ¹ volte, e condivisi con familiari e conoscenti. In questo modo, l'iniziativa puÃ² superare la platea iniziale degli over 65, ai quali Ã¨ destinata la campagna informativa, e coinvolgere anche figli, nipoti e cittadini di altre fasce d'etÃ . La sicurezza degli anziani, infatti, Ã¨ una responsabilitÃ collettiva: piÃ¹ persone conoscono i rischi e sanno riconoscere i segnali di una possibile truffa, maggiori sono le possibilitÃ di prevenirla. Con questi podcast vogliamo quindi ampliare la portata del messaggio e fare in modo che la cultura della prevenzione raggiunga un numero sempre piÃ¹ ampio di persone".

L'iniziativa si inserisce in una piÃ¹ ampia campagna di contrasto del fenomeno che ha giÃ visto l'allestimento di postazioni informative nei mercati, nelle scuole, nei parchi, in ospedale e nei Cers; l'attivazione di uno sportello "Sos Truffa" nei centri di aggregazione per la longevitÃ attiva del Comune di via di Sotto e via Nazionale Adriatica Nord; l'istituzione del Numero Verde 800 002 082 per le segnalazioni e l'organizzazione di incontri formativi e informativi nelle sedi delle associazioni di pensionati e nelle parrocchie.