Nidi comunali: si conclude in Commissione Istruzione il ciclo di audizioni di tutti i protagonisti della gestione

Si Ã¨ concluso ufficialmente oggi, con una seduta particolarmente partecipata in Commissione Istruzione, il ciclo di audizioni voluto dal presidente di commissione Loris Mazzioli dopo l'apertura dei nuovi nidi comunali. Hanno partecipato agli incontri tutti gli attori coinvolti nella gestione, pianificazione e sviluppo dei nidi e proprio oggi Ã¨ stato pubblicato dal Comune l'avviso che riapre la possibilitÃ di iscriversi: i posti sono 80 (e nel corso della settimana si svolgeranno deli open day). Allâ€™incontro di stamani hanno preso parte la responsabile del servizio comunale, Alessandra Di Zio, e la coordinatrice comunale psicopedagogica, Adriana Scimia. â€‹Per la Cooperativa Sociale Leonardo erano presenti la Presidente Karin Sorgi , la referente territoriale Giorgia Chiavaroli e le coordinatrici pedagogiche delle strutture cittadine: Roberta Magliano per il nido di via Rubicone e Ramona Esposito Faraone per il nido "CipÃ¬" di via Carlo Alberto Dalla Chiesa.

Al centro del confronto il valore dei primi mille giorni di vita nello sviluppo neuroplastico del bambino, con la conferma che "i nidi comunali rappresentano oggi un vero e proprio presidio educativo e di comunitÃ , integrato nel sistema 0-6 anni", commenta Mazzioli. â€‹Tra le attivitÃ promosse nei nidi e affrontate oggi in Commissione, l'adozione del metodo Reggio Emilia, l'approccio montessoriano all'autonomia, l'esplorazione sensoriale e l'integrazione di attivitÃ musicali e motorie. E poi la lettura condivisa e i progetti 'Nati per Leggere', iniziative partecipate tra genitori e figli per favorire lo sviluppo del linguaggio e le relazioni affettive. Attenzione anche al â€‹supporto integrato ed equilibrato per le famiglie con l'attivazione di sportelli di ascolto psicologico gratuiti, prevenzione logopedica e percorsi dedicati alla consapevolezza genitoriale (incluso il patto educativo digitale per una corretta fruizione dei media prima dei dieci anni).

Ãˆ stata evidenziata poi la sinergia costante tra il nido e la scuola dell'infanzia per accompagnare al meglio il percorso di crescita dei piccoli. â€‹La gestione in co-progettazione voluta dal Comune si conferma cosÃ¬, commenta Mazzioli, "un modello virtuoso capace di coniugare alta professionalitÃ e profonda passione educativa, garantendo standard elevati sia per i nidi storici sia per le strutture di nuova apertura". â€‹Nel corso dell'audizione, tutti i consiglieri presenti hanno espresso parole di grande apprezzamento per la preparazione, la professionalitÃ e la dedizione profusa sul campo dal personale educativo e dalle coordinatrici, riferisce Mazzioli.

Il presidente della commissione conclude cosÃ¬: "La seduta di oggi chiude un percorso fondamentale di ascolto e confronto che dimostra quanto valore e quanta cura ci siano all'interno delle nostre strutture. Ringrazio gli uffici per l'organizzazione che ha portato all'apertura dei nuovi nidi, con un impegno notevole, e per il lavoro quotidiano accompagnato da una preziosa guida psicopedagogica. Grazie anche alla Cooperativa Leonardo per il servizio reso alla comunitÃ ".