Diritto a Stare Bene. A Pescara pedagogia e psicologia dialogano con i giovani

Come si impara a riconoscere ciÃ² che si prova? E a chi puÃ² rivolgersi un ragazzo quando la sofferenza diventa difficile da sostenere? Da queste domande nasce Â«Diritto a stare bene â€“ Dare voce al presente, educare al futuroÂ», lâ€™incontro promosso da Essere Oltre ETS per venerdÃ¬ 13 novembre 2026, alle 17.30, nella sala convegni dellâ€™AVIS di Pescara, in piazza Salvo dâ€™Acquisto 19/21, a Porta Nuova. La prevenzione pedagogica e la salute mentale saranno al centro di un confronto in cui i giovani potranno portare le proprie domande e misurarsi con le risposte degli adulti e dei professionisti.

La dott.ssa Assunta Di Basilico, presidente di Essere Oltre ETS, educatrice, pedagogista e pluriartista professionista giÃ RAI, con laurea magistrale in Psicologia, porterÃ nellâ€™incontro la sua idea di prevenzione, che comincia nei luoghi in cui si cresce. A scuola, in famiglia e nelle relazioni quotidiane si puÃ² imparare a dare un nome alle emozioni, a stare dentro un conflitto senza ferire e a riconoscere quando si ha bisogno di qualcuno. Per Di Basilico, il compito della pedagogia Ã¨ anche preparare gli adulti a cogliere quelle richieste che arrivano in modo esitante, a volte in una frase detta quasi di sfuggita. Ãˆ lÃ¬ che lâ€™ascolto puÃ² diventare un gesto educativo.

Ospite dâ€™onore sarÃ il dott. Alessandro Iacubino, psicologo, neuro-terapeuta, scrittore e divulgatore, che porterÃ lo sguardo della psicologia sulle emozioni e sulle relazioni dei giovani. Con il progetto Â«Diritto a stare beneÂ», Iacubino sostiene una visione del benessere psicologico che trova spazio anche nei servizi del territorio. In questa prospettiva si inserisce la proposta dello psicologo di base, un primo riferimento vicino alle persone a cui potersi rivolgere per la salute psicologica, come accade con il medico di famiglia per lâ€™assistenza primaria. Il dialogo tra Di Basilico e Iacubino collegherÃ cosÃ¬ il lavoro educativo di ogni giorno alla possibilitÃ di trovare un aiuto competente quando se ne ha bisogno.

A portare nel confronto la voce dei giovani sarÃ Joele Semplicino, studente in Giurisprudenza e attivista di Network Giovani, relatore sulla partecipazione giovanile e la cittadinanza attiva. Insieme ai ragazzi e alle ragazze presenti dialogherÃ con Iacubino sulla sofferenza concreta di chi convive con un disturbo mentale e sul timore di essere giudicati quando si cerca aiuto. La sua presenza mette in gioco una domanda di cittadinanza. Quanto spazio diamo ai giovani quando parlano della propria salute e chiedono servizi a cui potersi rivolgere con fiducia?

A raccontarsi attraverso la musica sarÃ Mattia Iannelli, in arte MADS, cantautore e ospite della serata. Nei suoi testi, ricchi di significato emotivo, lâ€™esperienza personale incontra chi ascolta. Una canzone puÃ² dare parole a un sentimento che qualcuno, fino a quel momento, aveva fatto fatica a raccontare.

A dare risalto alla parola letta sarÃ Manuela Silverii Monti, lettrice, con lâ€™attenzione alla voce, alle pause e alle sfumature che cambiano il modo in cui un testo arriva al pubblico. Elvira Carmentano, artista decoratrice e poetessa, porta con sÃ© il dialogo tra la cura del dettaglio nelle arti decorative e la sensibilitÃ della scrittura poetica. Giulia Madonna, architetto e poetessa, unisce nel suo percorso lâ€™attenzione per gli spazi che abitiamo e la capacitÃ della poesia di raccontare come li viviamo.

Luana Luna Bomba, pittrice e life coach Ikigai, affianca alla ricerca espressiva del colore una riflessione su ciÃ² che dÃ significato e direzione alle scelte quotidiane. Leonardo Razzi, consulente in energie rinnovabili per CL e Benessere Energetico, parteciperÃ con la sua esperienza nel campo delle scelte energetiche, una prospettiva che allarga lo sguardo al rapporto tra benessere, ambiente e qualitÃ della vita.

I saluti iniziali e conclusivi saranno affidati alla dott.ssa Claudia Morelli, vicepresidente di Essere Oltre ETS, geologa e consulente per la sostenibilitÃ ambientale per CL e Benessere Energetico. Morelli affianca la presidente nel lavoro con cui lâ€™associazione porta nei luoghi della comunitÃ occasioni di ascolto e confronto. A lei il compito di chiudere la serata richiamando il valore del benessere emotivo e la responsabilitÃ che ciascuno puÃ² assumersi, a partire da un gesto semplice e decisivo. Prendere sul serio la parola di chi chiede aiuto e aiutarlo a trovare una risposta.

Vi aspettiamo!