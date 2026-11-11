Allarme bomba a Pescara, evacuato anche lâ€™I.C. Pescara 2

PESCARA (11 novembre 2026) â€“ Una mattinata di massima allerta ha colpito lâ€™Istituto Comprensivo Pescara 2, dove subito dopo la ricreazione il plesso della scuola primaria Ilaria Alpi di via Cerulli Ã¨ stato evacuato d'urgenza a causa di una e-mail minatoria intercettata dalla segreteria.

Il personale scolastico e i docenti hanno guidato i bambini fuori dall'edificio in modo rapido e ordinato, trasferendoli nel vicino Parco Maria Montessori di via Verrotti per effettuare gli appelli di controllo in totale sicurezza, mentre la scuola avviava i contatti con le famiglie per il ritiro anticipato degli alunni.

L'intera area circostante via Cerulli Ã¨ stata transennata dalle forze dell'ordine per consentire l'intervento immediato dei nuclei antisabotaggio e delle unitÃ cinofile di Polizia e Carabinieri, attualmente impegnati nella bonifica approfondita dei locali scolastici.

L'episodio si inserisce in una massiccia ondata di mail anonime inviate in contemporanea a centinaia di istituti in tutta Italia e, sebbene gli inquirenti ritengano si tratti di una campagna coordinata di falsi allarmi volta a generare panico nell'ambito di una strategia di guerra ibrida, i rigidi protocolli di sicurezza impongono l'ispezione totale della struttura prima di poter dichiarare il cessato allarme.