Terme Inn Popoli amplia la propria linea dermocosmetica con un nuovo trattamento dedicato al contorno occhi e labbra. Il prodotto, sviluppato a partire dall'acqua sulfurea De Contra, nasce con l'obiettivo di contrastare i segni dell'invecchiamento cutaneo e rappresenta un ulteriore passo nel progetto di valorizzazione delle risorse termali del territorio attraverso la ricerca dermocosmetica.

“La novità si inserisce in un percorso avviato dalla struttura di Popoli Terme per affiancare alle tradizionali attività termali una linea di prodotti innovativi destinati alla cura quotidiana della pelle - spiegano da Terme Inn Popoli -. L'elemento centrale è l'acqua De Contra, storicamente utilizzata nello stabilimento, microbiologicamente pura e caratterizzata da un elevato grado solfidrometrico”.

Il nuovo trattamento è rivolto a due delle aree più delicate del viso, quella intorno agli occhi e alle labbra, più delicate e soggette alla comparsa delle rughe d'espressione. La formulazione combina l'acqua termale con ingredienti pregiati, tra cui peptidi, acido ialuronico ed estratti vegetali, selezionati per le loro proprietà idratanti e per la capacità di contribuire a migliorare l'aspetto della pelle.

Il prodotto entra a far parte della linea Dermocosmetica Terme Inn, sviluppata privilegiando ingredienti di origine naturale e biotecnologica.

“Le formulazioni sono il risultato di attività di ricerca e analisi scientifiche, alcune realizzate in collaborazione con istituti universitari italiani, con particolare attenzione anche alle esigenze delle pelli più sensibili” aggiungono dalle Terme di Popoli.

L'ampliamento della gamma conferma l'interesse di Terme Inn Popoli per un settore che affianca la tradizione termale alla ricerca applicata alla dermocosmesi.

Un percorso che punta a utilizzare le caratteristiche dell'acqua DeContra, dalla spiccata efficacia in ambito dermatologico, anche al di fuori dello stabilimento attraverso prodotti destinati alla cura della pelle, mantenendo il legame con una risorsa naturale che rappresenta parte della storia e dell'identità di Popoli Terme.

Terme di Popoli è attività di prevenzione, cura e riabilitazione, anche in convenzione con il Servizio Sanitario Nazionale. Al centro dei trattamenti c'è l'acqua sulfurea De Contra, una preziosa risorsa naturale costantemente soggetta ad analisi e approfondimenti scientifici, tra cui quelli realizzati in collaborazione con il Dipartimento di Farmacia dell'Università Federico II di Napoli