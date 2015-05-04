Gli arrosticini spopolano in tutta Italia, ecco la prima foto storica datata 1930

Oggi vengono continuamente pubblicate fotografie sui social network, sui siti e sui blog di fornacelle e persone intente a mangiare e a cucinare arrosticini. Ma a quando risale la prima "foto degli arrosticini"?

Scavando nella memoria storica del museo delle Genti d'Abruzzo, troviamo uno scatto datato 12 ottobre 1930 del fotografo Paul Scheuermeir. Nella foto si nota una vecchia famiglia patriarcale degli anni '30 di Civitaquana, luogo in cui il fotografo tedesco ha "immortalato" il momento della cottura.

Oggi per la cottura degli arrosticini si usano le fornacelle mentre prima si utilizzavano dei panetti con materiale infiammabile.

Il delizioso spiedino di carne di pecora, che ha conquistato il cuore e il palato di tanti Italiani, Ã¨ tra i primi posti dell'eccellenza nel Made in Abruzzo. Ormai li troviamo anche al di fuori della nostra regione e a Milano, Bologna e Roma, tanto per citarne alcune, si puÃ² tovare l'arrosticino "confezionato" nei supermercati.