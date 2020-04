La rinascita è donna

| Articolo pubblicato in Spazio Aperto

La Commissione Pari Opportunità della Regione Abruzzo e l’Associazione FIDAPA sezione Pescara, intendono aprire un dibattito congiunto per affrontare i temi dell’inclusione delle donne nel mondo del lavoro.

In questo momento più che mai occorre sostenere il valore sociale ed economico del lavoro delle donne sulle quali ricade l’intera responsabilità di conciliare il lavoro, in casa e fuori, spesso non adeguatamente riconosciuto.

È dunque arrivato il momento in cui la donna può e deve costruire il cambiamento che ci attende dopo il Coronavirus.

A parlare di questi temi, il 1° maggio in un meeting, che sarà on line sui social della commissione e della Fidapa, sono sei donne che occupano ruoli attivi e impegnativi nel mondo del lavoro, nei settori della sanità, del sociale, economico e della formazione:

Maria Franca d’Agostino – Presidente Commissione regionale Pari Opportunità Abruzzo

Alessandra Di Pietro – Presidente Fidapa sezione Pescara

Simona Grossi – Direttore f.f. della U.O.C. Chirurgia Generale indirizzo senologico dell’EUSOMA Breast Centre -ASL 02 Abruzzo

Rita Annecchini – Presidente Sistema Moda Confindustria Ch- Pe

Doriana Gagliardone – Presidente Centro antiviolenza Ananke onlus

Elisabetta Plevano – Presidente provinciale Pescara Associazione Nazionale Consulenti del Lavoro

Moderazione a cura di Franca Terra (CPO Regione Abruzzo)