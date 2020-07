La LE.I.D.A.A. approda anche a Pescara

Riceviamo e pubblichiamo il comunicato stampa della neo nata sezione LE.I.D.A.A. di Pescara:

Nasce ufficialmente anche a Pescara una sezione della LE.I.D.A.A. - lega italiana difesa animali e ambiente, associazione fondata dal suo attuale presidente, on. Michela Vittoria Brambilla, già operante su tutto il territorio nazionale. Quella di Pescara è la terza sezione LE.I.D.A.A. in territorio abruzzese di seguito a quelle inaugurate lo scorso anno a Chieti e a Teramo.

Presidente della nuova sezione è Paola Giorgiani, con una ventennale esperienza nel volontariato animalista; già presidente di una associazione a tutela dei felini nonché vice coordinatore regionale per il Movimento Animalista Abruzzo. «La scelta di costituire una sezione locale della Lega Italiana Difesa Animali e Ambiente – dichiara il presidente Paola Giorgiani - nasce nell'intento di fornire uno strumento efficiente che possa dare un contributo concreto nel far fronte alle tante criticità presenti sul territorio: una più organica e fattiva gestione del problema del randagismo attraverso il dialogo costruttivo con tutte le istituzioni, la massima collaborazione con i volontari e le altre associazioni presenti nella provincia, azioni sul territorio anche attraverso le nostre prossime guardie zoofile, la diffusione di una rinnovata coscienza verso il rispetto per gli animali e per l'ambiente tramite dibattiti pubblici, campagne attraverso i mezzi di comunicazione e formazione nelle scuole».