Screening di massa a Cepagatti

| Articolo pubblicato in Spazio Aperto

Questo week end, 9 e 10 gennaio 2021, a Cepagatti si svolgerà lo screening di massa per il contenimento del covid19.

Il Comune di Cepagatti su invito della Asl e in collaborazione con la Croce Rossa e la Protezione Civile ha organizzato il week end di screening che si svolgerà sabato 9 e domenica 10 gennaio dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 18 presso il palazzetto dello Sport di Cepagatti -via Dante Alighieri. Non è necessario prenotarsi e possono partecipare tutti i cittadini residenti e domiciliati sul territorio con età maggiore a 6 anni.

"Ringraziamo i tanti medici, infermieri, biologi, tecnici di laboratorio che hanno aderito in maniera volontaria all'iniziativa "

Affermano Il Sindaco Gino Cantò e il Vicesindaco Annalisa Palozzo

" Abbiamo voluto organizzare il primo screening in concomitanza con la rientro a scuola e con il ritorno a lavoro di molti per individuare i casi di positività in modo da contenere i contagi. Invitiamo tutta la popolazione a partecipare a questa importante campagna di contrasto al Coronavirus."

Lo screening prevede l'effettuazione di tampone oro faringeo con risposta rapida (5 minuti) di positività o negatività al covid19 .