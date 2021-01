Settimana evento Fare Rete: Fare Goal - Scuola e Impresa Digitale

La pandemia da Covid 19 ha portato, nelle scuole, a svolgere attività importanti in una solitudine informatica che divide fisicamente le persone, ma nello stesso tempo le avvicina nella progettazione di attività di crescita per i ragazzi con la conoscenza del mercato professionale che dà molte opportunità anche con l’utilizzo di prodotti informatici.

Anche quest’anno l’Istituto Alberghiero di Pescara ha voluto organizzare, insieme alla Confindustria di Chieti e Pescara, la consueta settimana di formazione e ricerca dal titolo Fare rete: fare Goal- Scuola e Impresa digitale.

“Una settimana di formazione per la ricerca attiva del lavoro. È quella che, partita lunedì scorso, si chiuderà venerdì 22 gennaio, con il progetto ‘Fare Rete: Fare Goal – Scuola e Impresa Digitale’, per gli studenti delle classi IV dell’Istituto Alberghiero Ipssar ‘De Cecco’ di Pescara e che ci vede partner di Confindustria Chieti-Pescara e dell’Agenzia per il lavoro Ranstad Italia. Il nostro obiettivo è quello di informare i nostri ragazzi sulle mille opportunità professionali che il mercato offre, sul modo migliore per cercare e per proporre la propria candidatura, potenziando le competenze trasversali dei nostri studenti e orientando lo stesso mondo del lavoro. E il valore aggiunto dell’iniziativa, che per le prescrizioni Covid-19 si svolgerà completamente in modalità on line, è proprio la capacità della scuola di ‘fare rete’ con le Istituzioni di settore”.