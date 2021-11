Si svolgerà nei giorni 24, 25, 26, 27, 28, 29 novembre 2021, presso il Circolo Aternino in Piazza Garibaldi a Pescara, a partire dalle ore 17,00, la sesta edizione dell'evento “Abruzzesi di ieri e di oggi tra Arte, Musica e Letteratura”. La manifestazione, patrocinata dalla Regione Abruzzo, dal Sindaco del Comune di Pescara, dall’Assessorato alla Cultura del Comune di Pescara e dalla Fondazione Pescarabruzzo, è organizzata dall'Associazione Culturale Teatranti d'Abruzzo presieduta dalla prof. Vittorina Castellano, in collaborazione con l’Associazione Harmonia Mundi e Logos Cultura. Saranno tanti gli appuntamenti ai quali parteciperanno illustri ospiti dell’Abruzzo contemporaneo con interventi letterari, musicali e con l’esposizione di dipinti di noti artisti “di ieri e di oggi”, tesi a ricordare ciò che abbiamo ereditato dai personaggi abruzzesi di ieri e che si riverbera nel nostro millennio. L’iniziativa nasce dalla volontà di mettere in collegamento il patrimonio culturale del passato con quello del presente, un’identità che deve essere tutelata e tramandata di generazione in generazione, e il Circolo Aternino, che ha visto la frequentazione del Vate e di tanti altri famosi personaggi nel cuore del Centro Storico, è una sede ideale per le sue origini antiche proiettate nella modernità. Alla cerimonia di inaugurazione interverranno il Sindaco Carlo Masci e l’Assessore alla Cultura Mariarita Paoni Saccone.

Artisti, scrittori, giornalisti e musicisti che parteciperanno agli Eventi : Maria Luisa Abate, Sonia Bucciarelli, Vittorina Castellano, Giorgio Ciampoli, Daniela D’Alimonte, Germano D’Aurelio,Sandra De Felice, Gabriele Di Camillo Ferri, Licio Di Biase, Assunta Di Cintio, Gianni Di Claudio, Lucia Di Folca, Bartolomeo Di Pinto, Manola Di Tullio, Caterina Franchetta, Elisabetta Fusco, Simone Gambacorta, Rossana Garibaldi, Lucia Guida, Letto in Folk, Giulia Madonna, Elisabetta Mancinelli, Laila Michetti, Leda Panzone Natale, Annadonatella Passeri, Sonia Planamente, Silvana Roatta, Patrizia Tocci, Daniela Quieti, Ireneo Gabriele Recchia, Patrizia Starinieri, Flora Amelia Suárez Cárdenas, Rosetta Viglietti, Lucio Vitullo.