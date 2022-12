Esce venerdÃ¬ 9 dicembre "Esserci", l'ep d'esordio del cantautore e rapper abruzzese Rahimi

Riceviamo e pubblichiamo

«"Esserci" è un Ep di 5 pezzi che rappresentano rispettivamente i 5 momenti più significativi dei miei primi 20 anni di vita: la mancanza della figura paterna, un amore tradito, la morte di un amico, l'accettazione di me stesso grazie alla musica e la rivalsa con la stessa.» Rahimi.

Il progetto nasce con l'idea di trarre forza dalle proprie fragilità, raccontando storie di vita, di ferite e debolezze, su un tappeto sonoro che vuole essere unico, mischiando il presente con il passato e talvolta il passato con il trapassato, attraverso la commistione di suoni e scelte musicali tipicamente trap, rap old school, rock, metal e talvolta anche classica, come ad esempio il campione di Chopin che risuona in "Parlami di te".

Autoproduzione

Release Ep: 9 dicembre 2022

BIO

Rahimi è un rapper e cantautore classe 1999, nato e cresciuto a Pescara (PE). Inizia ad approcciarsi alla scrittura dei pezzi rap all'età di 15 anni, pubblicando i primi singoli mixtape su youtube all'età di 18 anni.

Raggiunge una popolarità nazionale grazie alle battle freestyle rap guadagnandosi l'invito e la finale degli appuntamenti più importanti del settore.

Dopo le prime soddisfazioni nel freestyle arriva il lavoro sul primo Ep, intitolato "Esserci", frutto di un lavoro di due anni nato dal sodalizio ancora vigente con il produttore Giorgio Casiraghi. L'Ep di 5 pezzi, la cui pubblicazione è prevista a dicembre, rappresenta i 5 momenti più significativi della ventennale esistenza dell'artista, con un tappeto sonoro epico ed innovativo se si considerano i canoni classici della produzione musicale urban attuale.

Se nelle rime improvvisate Rahimi risulta essere un rapper violento, diretto, esplicito, spiritoso e simpatico, quando le rime si stampano sul foglio ecco che si mostra il lato più intimo e personale dell'artista, in cui parla della sua vita a cuore aperto, raccontando storie di fragilità, debolezza, ma anche di coraggio e rivalsa.

Il 25 novembre 2022 pubblica "C'est la vie" il primo singolo estratto da "Esserci".