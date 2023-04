Abruzzo e Molise presenti alla XXIII Assemblea nazionale dellâ€™Associazione â€œI Borghi piÃ¹ Belli dâ€™Italia" a Sambuca di Sicilia

Abruzzo e Molise presenti alla XXIII^ Assemblea nazionale dell’Associazione “I Borghi più Belli d’Italia", in svolgimento a Sambuca di Sicilia, dal 14 al 16 aprile 2023 e che, per la prima volta, si tiene in Sicilia!

Tanti gli appuntamenti ad animare l'evento assembleare tra convegni, degustazioni di prodotti tipici, cortei storici, visite guidate, show cooking e sfilate di auto e moto d’epoca, e anche uno speciale annullo filatelico emesso da Poste Italiane.

Tra i Sindaci e/o loro delegati di Comuni della rete provenienti da tutta Italia, l'Abruzzo e il Molise sono presenti con una nutrita rappresentanza di amministratori - dichiara Antonio Di Marco, presidente dell’Associazione I Borghi più belli d’Italia in Abruzzo e Molise -. Gli eventi cardine promossi dall'Associazione sono sempre grandi feste del turismo lento e delle piccole comunità custodi di bellezza; occasioni preziose per ogni partecipante per raccontare gli obiettivi raggiunti, come il grande successo dal punto di vista partecipativo, che ci è stato riconosciuto dal Direttivo e dall'Assemblea, del Festival nazionale che si è svolto a Abbateggio e Caramanico Terme il 9-10-11 settembre 2022, e condividere uno sviluppo possibile, a misura d’uomo, per riappropriarsi di un territorio e misurarsi con le sane abitudini.

Il pomeriggio di venerdì 14 è stato dedicato alla presentazione al Consiglio Direttivo e ai Coordinatori Regionali dei principali progetti in corso mentre sabato 15 aprile si sono svolti i lavori assembleari, durante i quali sono state tirate le somme delle attività svolte nel 2022 e i programmi per il 2023. Sono state presentate le proposte per la nuova campagna di valutazioni per le ammissioni dei Borghi 2023 e la discussione sui bilanci consuntivi del 2022 e preventivi del 2023.

È grazie alla passione e all’amore dei propri Borghi che mettono in campo Sindaci e amministratori nel valorizzare le proprie realtà nel segno della Bellezza e del Buon Vivere e a tutte le persone che si impegnano ogni giorno a mantenere viva l’attività e l’immagine dell’associazione - conclude Di Marco-, che l'associazione I Borghi più belli d’Italia continua a ottenere successi e importanti riconoscimenti.