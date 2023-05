“Sono 29 gli studenti dell’Istituto Alberghiero Ipssar ‘De Cecco’ di Pescara che hanno concluso il progetto PON Il Futuro in un filo d’Olio’, giunto alla terza edizione, e che hanno ricevuto la certificazione con l’omaggio dei rappresentanti del Consorzio Olio Dop Aprutino-Pescarese, ossia una bottiglia d’olio extravergine d’oliva numerata, dunque edizione limitata, realizzata esclusivamente per loro dal Presidente del Consorzio, Silvano Ferri, e con una etichetta speciale ideata dal professor Ivo Mordente. L’occasione per la cerimonia è stata la tradizionale Festa di Primavera – Colori e Voci dall’Orto, promossa dall’Istituto Alberghiero in collaborazione con l’Associazione DiversUguali che, per ovvie ragioni meteorologiche, si è svolta nell’Officina del Gusto dell’Istituto, anziché nell’Orto didattico”. Lo ha ufficializzato la Dirigente scolastica Alessandra Di Pietro aprendo l’iniziativa alla presenza, tra gli altri, del Sindaco di Pescara Carlo Masci, degli assessori alla Disabilità Nicla Di Nisio e alle Politiche sociali Adelchi Sulpizio, del vicepresidente del Consiglio della Regione Abruzzo Domenico Pettinari, del Presidente della Provincia di Pescara Ottavio De Martinis, della Dirigente dell’Ufficio Scolastico provinciale Daniela Puglisi e della responsabile Tiziana Venditti, della responsabile dell’associazione DiversUguali Raffaella Pia Papagno, il Presidente del Tribunale Ecclesiastico Abruzzo e Molise Don Antonio De Grandis, il Presidente Ancri Annamaria Di Rita, Antonio Mariano e Gabriella Lentilucci per l’Associazione Nazionale Polizia Penitenziaria, i rappresentanti della Protezione civile Val Pescara e del Presidente del Centro Servizi per il Volontariato Casto Di Bonaventura.

“Una scuola inclusiva non è semplicemente quella che garantisce l’accessibilità strutturale in un’aula – ha ricordato la dirigente Di Pietro -, ma è quella che sa costruire una comunità nella condivisione di esperienze, quella che sa far emergere le potenzialità e i talenti di tutti i propri studenti, a partire da quelli speciali, che rappresentano una ricchezza, assicurando una formazione equa e giusta e pari opportunità. Il nostro Orto urbano è il luogo dell’accoglienza, dell’inclusione e della formazione, è il luogo in cui tutti gli studenti insieme partecipano all’esperienza dell’apprendimento conseguendo risultati e sperimentando la diversità di ciascuno, comunque creando condivisioni operative, relazionali e organizzative, attraverso percorsi individualizzati. È ormai evidente che la stessa scuola oggi debba andare oltre l’insegnamento disciplinare, e che debba favorire la costruzione di una cultura stessa dell’accoglienza. La scuola forma, educa, senza lasciare indietro nessuno, costruendo autostima e consapevolezza del proprio valore. All’interno dell’Orto i nostri ragazzi eseguono una serie di attività pratiche fondamentali: seminano, coltivano, raccolgono, conservano e utilizzano i prodotti della natura, dunque recuperano il rapporto con la terra, assicurando anche la riqualificazione di un’area abbandonata sino al 2016, e in questo modo si fanno promotori di una educazione alla sostenibilità, sviluppando una sensibilità ecologica e ambientale e una visione green del vivere quotidiano. Poi svolgono esperienze di lavoro condiviso con i ragazzi dell’associazione DiversUguali in un ambiente protetto. Infine stimolano la dimensione emotiva sviluppando ciascuno le proprie abilità e la creatività”.

“Vengo sempre volentieri all’Istituto Alberghiero ‘De Cecco’ – ha sottolineato il sindaco Masci – perché è una scuola in cui trovo inclusione, socializzazione, e Pescara é una città inclusiva, quell'Orto è della citta, ed è il simbolo di quella transizione ambientale che pratichiamo da tempo. E oggi l’Istituto Alberghiero è la scuola che garantisce ai propri studenti opportunità di lavoro incredibili”.

“I ragazzi dell’Istituto Alberghiero sperimentano l’accoglienza della scuola - ha aggiunto la Papagno - la gioia di vivere l'istruzione. L’Associazione DiversUguali collabora da anni, e l’orto per i nostri ragazzi rappresenta la metafora del prendersi cura, della crescita”.

E dopo i saluti dell’assessore Di Nisio che ha indicato l’Istituto Alberghiero come “una scuola che è un esempio per tutte le altre”, la dirigente Puglisi ha ricordato che “la scuola dev’essere un modello di inclusione, in cui tutti siamo diversi ma uguali nelle opportunità e nei diritti”.

Quindi la consegna degli attestati ai 29 studenti del corso PON sull’Olio extravergine d’oliva, “che – ha ricordato la dirigente Di Pietro - rappresenta la perfetta conclusione di una esperienza formativa concreta che ha entusiasmato gli studenti di tutti gli indirizzi e che riproporremo in autunno. La sinergia con Silvano Ferri, in qualità di Presidente del Consorzio DOP Aprutino Pescarese, consolidata attraverso tre edizioni del Corso, è preziosa per far toccare con mano i nostri tesori agroalimentari, essenziali per la qualità della vita, così come sono preziose la capacità di coinvolgimento e di organizzazione della professoressa Rossella Cioppi e la presenza attiva delle Città dell'Olio”. Gli studenti che hanno ricevuto la certificazione sono Francesca Ballone, Andrea Cantoro, Federica Di Claudio, Vanessa Falcone, Michele Ricucci, Giulia Merciaro, Davide Palmisano, Antonio Amicone, Domenica Babore, Martina Bonomo, Gemma D’Angelo, Licia Dell’Orso, Paolo Di Tullio, Marina Donatucci, Flavio Dragani, Alessandra Gentile, Riccardo Mariano, Stefano Pezzella, Alessandra Ricciuti, Beatrice Saqinoi, Katia Francesca Di Nicola, Manuel Di Paolo, Nicolò Flavio Ferrante, Maria Mariani, Caterina Odoardi, Flavia Radogna, Ana Laura Ribeiro, Alessia Rosati e Federica Vedilei. Referenti i docenti Federica D’Agostino, Marilena Bianchi e Cinzia Chiaiese.