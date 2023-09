1° ottobre, in occasione dell’undicesima Giornata Europea delle Fondazioni promossa da Acri e Assifero, anche la Pescarabruzzo aderisce a “Ci stiamo lavorando. Attiviamo le energie delle comunità”: un’iniziativa che coinvolge oltre 100 progetti di inclusione sociale e lavorativa sostenuti dalle Fondazioni di origine bancaria in tutta Italia. L’iniziativa ha ricevuto il Patrocinio “Rai Per la Sostenibilità ESG”.

L’obiettivo è richiamare l’attenzione sulle tante iniziative diffuse nel Paese che mettono al centro il lavoro, quale chiave per promuovere l’autodeterminazione e l’inclusione sociale. Si tratta di progetti che favoriscono l’inserimento di persone in condizione di fragilità (Neet, donne, persone con disabilità, detenuti, migranti) e che affiancano giovani imprenditori nell’avvio di start-up e imprese sociali. L’elenco completo è sul sito www.cistiamolavorando.it.

«La Fondazione Pescarabruzzo, all’interno dell’attività filantropica, ha sempre considerato l’importanza di un lavoro dignitoso per il benessere delle persone e dell’intera comunità.

Negli ultimi 5 anni, la Fondazione ha indirizzato risorse per oltre 3,8 milioni di euro al sostegno di 265 progetti di settore sul territorio della provincia di Pescara, coinvolgendo migliaia di persone», ha dichiarato Nicola Mattoscio, Presidente della Fondazione Pescarabruzzo.

Una di queste iniziative è “Le vie dell’Abruzzo sono infinite”, svolta quest’anno, con il sostegno della Fondazione, dall’Associazione La Casa di Cristina a Montesilvano.

Un progetto nato per favorire nuove opportunità socio-educative a giovani disabili: un modello che intende sostenere l’inclusione sociale e favorire lo sviluppo delle capacità singole e dei gruppi, garantendo una maggiore consapevolezza e autonomia nel percorso di vita di ciascuno. 25 giovani, di età compresa tra i 16 e i 30 anni, hanno partecipato alle due fasi del progetto della durata di quasi un anno. La prima, un percorso laboratoriale di conoscenza diretta e animata del proprio territorio, è stata declinata in tre tipologie di attività: alla scoperta delle tradizioni popolari (canti, danze, musiche); della cultura e dell’arte abruzzese; e, in ultimo, del gusto (tradizioni culinarie). La seconda, invece, ha condotto i giovani in uscite esperienziali all’aperto, nella propria comunità.

Anche “Web-abili” è da anni il corso di abilità informatiche dedicato ai giovani disabili di Pescara, organizzato dall’Associazione Diversuguali Onlus, sempre con il contributo finanziario della Pescarabruzzo. Circa 50 i ragazzi coinvolti che hanno ampliato la propria conoscenza digitale in previsione di opportunità lavorative. Il progetto “Autonoma-Mente”, della stessa associazione, ha permesso inoltre ad un piccolo gruppo di ragazze con diverse disabilità di sperimentare l’autonomia personale vivendo in un appartamento e lavorando all’empowerment di ciascuna.

Grazie ad una convenzione tra Consorzio Punto Europa (ente accreditato per la fornitura di servizi di consulenza ed assistenza dall’Agenzia Invitalia) e Fondazione Pescarabruzzo, è stato avviato quest’anno uno “Sportello informativo a supporto dei finanziamenti europei e nazionali” a Pescara, con sede presso l’Ente. Il personale dedicato al progetto fornisce informazioni e consulenza sulla progettazione nazionale e internazionale e sulle opportunità di finanziamento introdotte dalle diverse agenzie nazionali ed europee e dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR). Molti sono stati i giovani imprenditori affiancati dallo sportello già nei primi mesi di attività, in particolare per ottenere supporto all’accesso ai finanziamenti europei e nazionali dedicati all’avvio di start-up.

Gli esempi riportati si declinano in tre macroaree di progetto che confluiscono in un’unica attività strategica di sostegno che la Fondazione Pescarabruzzo garantisce alle persone più fragili, o a quelle solo desiderose di sviluppare anche attività di impresa, grazie all’opera fattiva di partner preziosi e radicati sul territorio di riferimento.