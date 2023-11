Giovedì 9 novembre, presso la Fondazione Pescarabruzzo, avrà inizio il primo di dodici incontri gratuiti del Corso di Arte Performativa Integrata “La città invisibile”, promosso e realizzato dall’attore e insegnante, Marco Paparella, in partnership con la Fondazione Pescarabruzzo e la collaborazione della Fondazione Caritas Diocesana Pescara-Penne. Sarà un vero e proprio laboratorio di arti sceniche gratuito, rivolto a tutti coloro che vogliono sperimentare un diverso modo di relazionarsi con sé stessi, con gli altri e con la propria città.

«Nel centenario della nascita di Italo Calvino, siamo lieti di promuovere e ospitare questo corso di arte scenica che trae ispirazione da una delle sue opere più famose “Le Città Invisibili”. L’intento è anche quello di aiutare le giovani generazioni a conoscere uno tra gli autori italiani più importanti sulla scena nazionale e internazionale», dichiara Nicola Mattoscio, Presidente della Fondazione Pescarabruzzo.

«Disegneremo nuove mappe emozionali per misurarci con l’altro e con lo spazio che ci circonda, che spesso diamo per scontato. Per farlo useremo le tecniche dell’arte teatrale: la riscoperta delle potenzialità del corpo e della voce; l’espressività del movimento individuale e corale; il respiro come ascolto di sé e dell’altro», spiega l’ideatore Marco Paparella.

Grazie alla collaborazione con la Fondazione Caritas Diocesana Pescara-Penne ci sarà l’opportunità di condividere la ricerca e l’attività esperienziale anche con gli ospiti della Cittadella dell’Accoglienza “Giovanni Paolo II” e in quei luoghi della città più “invisibili”.

Il laboratorio è diviso in tre moduli, ognuno ispirato ad una lezione americana di Calvino: Leggerezza, Rapidità e Visibilità. Ogni modulo è indipendente, ogni partecipante maggiorenne potrà quindi scegliere il numero di moduli da seguire.

Fondazione Pescarabruzzo Corso Umberto I, n. 83 – Pescara Tel.085/4219109 –

e-mail: fondazione@pescarabruzzo.it

giorni e orari del corso:

9/12 novembre, 16/19 novembre, 23/26 novembre

Giovedì: ore 18.00 – 20.00

Venerdì: ore 10.00 – 13.00 / 15.00 – 19.00

Sabato: ore 10.00 – 13.00 / 15.00 – 19.00

Domenica: ore 10.00 – 13.00

Per info e iscrizioni: paparella.marco@gmail.com

Marco Paparella. Regista, attore, conduttore di laboratori di Teatro e Teatro Sociale.

Inizia la sua attività professionale e di formazione nel 2001 presso il Teatro dell’Orologio di Mario Moretti in Roma. Studia a Parigi con Jean Paul Denizon, attore storico e assistente alla regia di Peter Brook.

Lavora in diversi teatri e realtà romane, tra cui il Gigi Proietti Globe Theatre, dal 2005 al 2023, con gli spettacoli “La dodicesima notte” e con il “Sogno di una notte di mezza estate”, entrambi con la regia di Riccardo Cavallo.

Lavora tra gli altri con Andrea Camilleri, Alessandro Haber, Ennio Fantastichini, Edoardo Siravo. È stato assistente alla regia per Glauco Mauri.

Il comunicato è disponibile anche sul sito web: https://www.fondazionepescarabruzzo.it/index.php/archivio-comunicati/comunicati-2023