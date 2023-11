Corso di Coaching a Pescara con il Metodo Cilli

In arrivo a Pescara un nuovo corso di Coaching con il Metodo Cilli, elaborato dal coach Massimiliano Cilli che si terrà in sei giornate al B&B Hotel di piazza Duca d’Aosta (piazza Duca d’Aosta, 4 Pescara) nelle seguenti weekend: sabato 25 e domenica 26 novembre; sabato 2 e domenica 3 dicembre e sabato 9 e domenica 10 dicembre con orario 09:00 – 18:00.

Lo scopo del corso è quello di insegnare la metodologia del Coaching sia per migliorare gli aspetti della propria esistenza, sia per introdursi all’attività di Coach (a chi interessa); nello specifico c’è un sistema personale che ho messo a punto che si fonda “su metodi ed esperienze apprese in campi nazionali e internazionali. Il mio metodo mette al centro l’unicità delle persone e aziende e va a rafforzare i loro punti di forza migliorando le proprie esistenze” dichiara il coach Massimiliano Cilli.

Un percorso attraverso il quale si apprenderanno competenze trasversali tra le quali:

la comunicazione performativa,

l’arte della persuasione,

stratagemmi per aggirare le resistenze umane,

riconoscere e perseguire gli obiettivi.

Obiettivi che consentiranno di ottenere una migliore gestione di sé e degli altri; instaurare migliori relazioni; ampliare capacità decisionali, avere maggiore chiarezza sulle scelte della propria vita; accrescere la propria autostima; abilità di individuare e perseguire il proprio stile di vita ideale, doti di leadership e tanto altro.

Per info: whatsapp 085 2030216; www.massimilianocilli.it; info@massimilianocilli.it.