"Genitori non si nasce... Si diventa": un Convegno per la Crescita e la Salute dei Bambini

Il Comitato Provinciale Unicef di Chieti, in collaborazione con l'Università G. d'Annunzio e con il patrocinio del Comune di Chieti, è lieto di presentare il convegno "Genitori non si nasce... Si diventa".

Gli incontri, dedicati ai genitori e a coloro che stanno per diventarlo, si propone di offrire una serie di incontri informativi e formativi che a partire dal 10 gennaio dalle ore 18:00 alle 20:00, si terranno presso il Museo d'Arte C. Barbella, situato in Via Cesare de Lollis, 10 a Chieti.

Il convegno si concentra sull'esplorazione delle buone pratiche genitoriali, evidenziando gli effetti nocivi di abitudini non corrette, supportati da solide evidenze scientifiche.

Docenti dell'Università G. d'Annunzio guideranno gli incontri, analizzando segni e sintomi indicativi di alcune patologie infantili. L'obiettivo è sensibilizzare i partecipanti affinché la precoce segnalazione al pediatra diventi un contributo prezioso per la salute dei bambini.

Dopo l'esposizione da parte dei docenti, sarà riservato ampio spazio per le domande dei partecipanti, promuovendo così un dialogo interattivo e informativo.

L'evento, organizzato dalla presidente del Comitato provinciale Unicef di Chieti, dott.ssa Rita Montini, si propone come un'opportunità unica per acquisire consapevolezza e competenze nell'educazione dei bambini, basate sulle più recenti scoperte scientifiche e sulle migliori pratiche. Il Comitato Provinciale Unicef di Chieti auspica una partecipazione numerosa per contribuire a costruire un futuro più sano e consapevole per le nuove generazioni.

In galleria l'elenco completo degli incontri.

Per iscriversi:

inviare una mail a: comitato.chieti@unicef.it, indicando nome, cognome e numero di telefono entro il 30 dicembre

Per ulteriori informazioni e contatti, il Comitato Provinciale Unicef di Chieti è su Facebook (Comitato provinciale Chieti -Unicef) e su instagram (unicef_chieti)