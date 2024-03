Effetti della Legge n. 3 del 2012 e del Nuovo Codice della Crisi

L'Associazione Nazionale sul Sovraindebitamento Rialziamoci Italia, con il patrocinio del Comune di Pescara, ha organizzato l'evento “Effetti della Legge n. 3/2012 e del Nuovo Codice della Crisi: Strumenti di Sostegno per i Cittadini Sovraindebitati per il Recupero Sociale ed Economico” che avrà luogo in data venerdì 22 marzo dalle ore 15:30 alle ore 15:30 presso l'Auditorium Petruzzi - sala Favetta, in via delle Caserme n° 60 a Pescara.

Modererà l'incontro il noto avvocato e giornalista Pierluigi Vasile, dopo i saluti istituzionali da parte del sindaco Carlo Masci e del Prefetto Flavio Ferdani.

Il dibattito sarà curato da Monica Mazzotta, Presidente Nazionale di Rialziamoci Italia, Adamo Scurti, Consigliere comunale di Pescara, Corrado De Dominicis, Direttore della Caritas Pescara - Penne, Giorgio Lorenzo, Coordinatore Nazionale Rialziamoci Italia Referente OCC e Dottore Commercialista Revisore Legale, l'avvocato Donatella Laureti, Presidente di rialziamoci Italia - Pescara, Lorenzo Perri, Referente OCC Rialziamoci Italia - Pescara e Luca Ficuciello, avvocato Gestore OCC.

L'accreditamento inizierà alle 15 e fino all'inizio dei lavori.

All'evento sono invitate tutte le parti sociali, le forze dell'ordine, le associazioni di categoria e i sindacati.