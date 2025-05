La Bandiera Romanì arriva per la prima volta sull'Everest

È stato l'abruzzese Gennaro Spinelli, presidente nazionale UCRI, artista, attivista e portavoce della cultura Romanì nel Mondo a portare materialmente la bandiera, per la prima volta, nella storia sull'Everest, la montagna più alta dell'mondo, il 27 aprile scorso. La sua forza, la sua determinazione e la sua visione hanno reso possibile questo gesto simbolico e profondo.

"Portare per la prima volta nella storia la bandiera romanì sull'Everest è stato un onore immenso! La nostra bandiera è il nostro simbolo, la nostra forza e il nostro futuro! Portarla sulla montagna più alta del pianeta è il simbolo della bellezza, grandezza e forza della cultura Romanì che dopo migliaia di anni vuole esistere e pretende di farlo con dignità in tutto il mondo. Oggi è una di quelle giornate che fanno tremare le ossa: la bandiera romanì ha toccato il cielo, là dove l’aria è così fina che manca il respiro – sull’Everest, il tetto del mondo. È un fatto storico, ma è anche un grido: "Ci siamo, ci siamo sempre stati, e oggi siamo più forti che mai". Dopo 150 chilometri a piedi tra pietre, ghiaccio e vento tagliente come la bora – e con lo zaino pieno non solo di viveri, ma di memoria, orgoglio e sogni – siamo saliti. Più di 5500 metri sopra il mare, a -20 gradi, con le gambe dure, ma il cuore acceso: la bandiera dei Rom e dei Sinti ha trovato spazio nel cielo più alto. E non era una bandiera qualsiasi: reca le firme di Rom, Sinti e attivisti per la cultura Romanì di tutta Europa, testimonianze vive di una comunità che resiste, che crea, che ricorda. Portare la nostra identità lassù è stato come portare il nome di tutte le nonne, i padri, i figli e le figlie che hanno camminato, spesso scalzi, spesso soli, ma mai piegati. Un gesto di resistenza come quello dei partigiani, un gesto di dignità come tutti gli esseri umani".