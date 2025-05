Istituto Alberghiero De Cecco, lunedì cerimonia di premiazione per 800 studenti

Si svolgerà lunedì 26 maggio, alle ore 11, nel Campus Sport & Gusto dell’istituto alberghiero Ipssar ‘De Cecco’ di Pescara, in via dei Sabini 53, l’evento ‘Facciamo sempre Centro’ - Cerimonia di Premiazione degli 800 studenti che hanno partecipato ai 22 Corsi Extracurriculari che si sono svolti durante l’anno scolastico, con la consegna dei relativi attestati

“Parliamo di ragazzi – ha spiegato la dirigente Alessandra Di Pietro – che hanno profuso un impegno straordinario restando a scuola anche oltre l’orario didattico tradizionale per frequentare corsi altamente qualificanti, in alcuni casi superando brillantemente anche delle prove di fine corso, ma soprattutto dimostrando interesse, partecipazione attiva, amore e passione per la professione che si accingono a intraprendere dopo il diploma, a testimoniare come l’istituto alberghiero sia ormai una scuola di preparazione alla vita, grazie alla preziosa collaborazione di Enti, Associazioni, Istituzioni e Professionisti”.

Alla cerimonia saranno presenti la dirigente dell’istituto alberghiero Ipssar ‘De Cecco’ Alessandra Di Pietro, l’onorevole Guerino Testa, il presidente della Provincia di Pescara Ottavio De Martinis e l’assessore alla pubblica istruzione Valeria Toppetti.